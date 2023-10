Governo libera crédito para afago do centrão

Por Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo.

O acordo firmado pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com parlamentares da oposição para desobstruir as votações colocou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em calça justa. Pacheco se comprometeu a pautar matérias que alteram o tempo de mandato de ministros do STF, limitam as decisões monocráticas nos tribunais superiores, entre outras. Lira, no entanto, já afirmou que não vai patrocinar pautas anti-STF. O movimento da oposição – encabeçado pelo PL, Novo e frentes parlamentares – se intensificou após decisões do STF vistas pelos parlamentares como interferência do Judiciário em temas de competência do Congresso.

Dois afagos

Além de ceder o comando da Caixa Econômica, o Governo Lula abriu o cofre para afagar o Centrão. Liberou crédito de R$ 425 mi para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), loteada por apadrinhados do insaciável grupo de parlamentares do Congresso. A Caixa ficará com porteira fechada para o PP, sob o controle de Arthur Lira e Ciro Nogueira.

Anistia

Mais de 289 mil pessoas apoiam o projeto (PL 5064, de 2023) do senador Hamilton Mourão Republicanos -RS), ex-vice-presidente no governo de Jair Bolsonaro (PL), que pretende anistiar os acusados e condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Cerca de 248 mil pessoas votaram contra a proposta, conforme consulta pública aberta pelo Senado. Só falta convencer a maioria do Senado.

Pupilo

O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou que descarta, por ora, apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e mantém-se fechado com o deputado federal e ex-ministro Ricardo Salles para a disputa à Prefeitura de São Paulo. Bolsonaro tem elogiado a gestão de Salles e repetido que ele terá o mesmo “sucesso” na capital paulista.

Rixa

Embora o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino, se sobressaia na bolsa de apostas, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, está no páreo para a possível indicação do presidente Lula para a vaga no STF. A escolha dele passaria por uma costura envolvendo a rixa entre o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Significativo

A criação da Secretaria de Integridade Privada pela Controladoria-Geral da União (CGU) teve papel significativo no combate a ilícitos envolvendo suborno estrangeiro. A avaliação positiva é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Atualmente, o órgão investiga cinco empresas acusadas de suborno.

ESPLANADEIRA

# Banco Safra divulga parceria com CRM&Bônus para oferecer benefícios ao setor de varejo.# Supermercados Guanabara oferece Mamografia e Papanicolau de graça para funcionário por meio do Sesc Saúde. # Escola de Negócios e Seguros promove aulão para o Enem dia 1º, às 17h, no YouTube. # TRF-1 lança lista sêxtupla de candidatos a desembargador federal indicando quatro mulheres para o cargo. # Fundação Grupo Boticário promove evento online com jornalistas sobre mudanças climáticas no dia 31. # Campanha da CSN Cimentos doa brinquedos para 30 instituições sociais no Mês das Crianças.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM