Gringos na cadeia

Por Leandro Mazzini

Com Equipe DF, SP e RJ

A população carcerária estrangeira aumentou praticamente 50% nos últimos três anos no Brasil. Passou de 1.843 no 1º semestre de 2021 para 2.376 no 2º semestre de 2023. O maior registro de nacionalidades é do Paraguai (428), seguido de Venezuela (424) e Bolívia (193). A radiografia do crime aponta para mais flagrantes de contrabando e tráfico de drogas na fronteira com o Paraguai; e no caso dos venezuelanos a vulnerabilidade social que os leva a cometer delitos. As unidades penais com maior número deles são a Penitenciária Cabo PM Marcelo Pires da Silva de Itaí, no interior paulista, e a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (RR).

Calma, senador

Os palacianos estão assombrados com o apetite do senador Davi Alcolumbre (União-AP). Está tudo encaminhado nos acordos para ele ser o presidente do Senado em 2025. Alcolumbre atendeu a tanta gente, na antiga gestão, que deixou todos amarrados em favores para voltar. Resta saber, dizem aliados e opositores, se vai se contentar com os cargos que já tem no Governo. Porque está pedindo mais e mais ao Palácio.

Faroeste amazonense

O recente assassinato de dois posseiros em Cantá (RR) chamou a atenção para crescente problema na região: o suposto envolvimento de agentes do Estado na grilagem de terras. Segundo fazendeiros, a demanda por lotes em Roraima está crescendo muito nos últimos anos. Esse seria um dos reflexos do interesse de estrangeiros por terras no País.

Outra derrota

A Diretoria de Governança Fundiária do INCRA negou novamente, na sexta (19), recurso apresentado pela Paper Excellence em processo que concluiu que a empresa estrangeira celebrou ilegalmente a aquisição da Eldorado Celulose em 2017. A decisão reforçou necessidade de cumprimento da legislação: estrangeiros só podem adquirir ou arrendar vastas extensões de terras mediante a aprovação do Incra e Congresso.

Fogo no canavial

Imagens de reunião dia 14 de junho entre o ex-administrador judicial da Usina Laginha Igor Telino e juízes da comissão que analisa o processo de falência em Alagoas têm potencial de mudar seu curso. A reunião foi realizada na Escola de Magistratura. A requisição das imagens partiu de Telino em reclamação disciplinar protocolada no CNJ e servirá para confirmar presença da mulher de um dos juízes do caso.

Na pista, por aí

Num evento militar recente em Brasília, o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro poderoso do Governo Jair Bolsonaro contou a colegas a rotina após deixar o Palácio. Nas palavras de um amigo: “Estou passeando de moto no eixo Rio, Minas e Espírito Santo. Política nunca mais”. Desde que terminou o Governo, o general se afastou, por opção, dos políticos com os quais conviveu por quatro anos.

ESPLANADEIRA

#Sebrae Nacional abre processo seletivo com preferência para pessoas negras. #Mostra “Brasília Da Utopia à Capital” chega dia 1º de agosto no Instituto Pernambuco Porto, em Porto (PT). #TIM e Descomplica atraem mais de 90 mil alunos para curso gratuito sobre o uso do ChatGPT. #Sudene investe R$ 1 milhão em ação para seleção de projetos de assistência social, em Recife. #Associação Caatinga promove exposição gratuita sobre a Caatinga no North Shopping Jóquei, no Ceará. #SGB forma mais de 2 mil pessoas em prevenção e desastres no 1º semestre de 2024.

