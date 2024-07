Horóscopo do dia: segunda-feira (29.07.24)

Dos signos do Fogo, Leão é o menos impulsivo de todos, mas o que mais gosta de ser amado e admirado. Em geral, os leoninos se casam muito cedo, acreditando ter encontrado o parceiro ideal, mas isso pode se reverter em pura ilusão, que mais tarde irão lamentar. Entre tanto, o leonino é um parceiro bastante fiel, e seu casamento pode ser duradouro, ainda que não se caracterize como ideal. Por valorizar a estabilidade e o status, apreciam a relevante posição social trazida pelo matrimônio.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que gosta dos desafios, e está sempre em movimento. Terá facilidades para a chefia, por ser meticuloso em tudo o que faz. Preza a liberdade de ação, seja na vida familiar ou profissional. É impetuoso e possui muita energia.

Alerta

Os taurinos começam a semana no alerta e ficam nesta fase negativa até às 18h29, e a rotina deve ser sua aliada durante esse período. Após esse horário os cuidados serão ser dos geminianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – A Lua no seu signo traz bons momentos no trabalho e apoio às novas iniciativas financeiras. Estude mais seus projetos, evite querer fazer tudo sem pensar. Alegrias com o seu amor. Tente na loteria. C. 512 M. 4186

Touro – Você ainda acorda no alerta e deve ficar na rotina até às 18h29. Colabore com a família e de apoio à pessoa amada. Evite viagens, compras e mudanças no trabalho. Anoite tudo estará bem. C. 665 M. 1673

Gêmeos – Dia bem movimentado, estará mais dinâmico na busca de equilibrar o trabalho e conquistar novos negócios. Se programe, seu alerta tem início às 18h29, e a rotina é indica neste período negativo. C. 822 M. 6506

Câncer – Nesta fase estará mais ousado, sentirá a força dos seus pensamentos e ações na busca dos seus objetivos familiares e profissionais. Amor cheio de emoções. Entrada extra de dinheiro. C. 584 M. 9025

Leão – A fase traz muitas novidades para sua vida profissional. Você percebe que tudo acontece com mais equilíbrio e há chances de realizar a maior parte dos seus objetivos. Crescimento financeiro. Decisões no amor. C. 623 M. 7391

Virgem – O Sol na sua desfavorável 12ª casa é sinal de cautela. Não passe dos limites nos gastos ou mesmo realizar mudança nos negócios. Tente superar os problemas no trabalho. Não discuta com Touro e Peixes. C. 145 M. 3238

Libra – Dia tranquilio no lar, conseguirá resolver todos os problemas financeiros. Facilidade para compras, encontro de negócios e dar maior incentivo à família. Dinamismo nas suas finanças. Amor protetor. C. 807 M. 1534

Escorpião – Fase que recebe apoio às novas ideias sobre seus negócios. Vem mais dinheiro. Chances de viagens e encontros profissionais. Solução de problemas no lar. Dê atenção ao seu amor. C. 497 M. 8814

Sagitário – Dia em que pode ir à luta na busca dos seus objetivos profissionais e financeiros. Use sua criatividade e dê mais atenção aos que estão ao seu lado, vem crescimento profissional. Amor com paixão. C. 776 M. 0140

Capricórnio – Você estará um tanto exigente e até tenso em relação aos problemas da família. Respire fundo e analise cada questão e evite excessos. Não discuta com Virgem e Touro. Amor com ciúmes. C. 958 M. 2967

Aquário – Esta fase deve trazer novas oportunidades de trabalho, cursos, mudanças de negócios e ampliação do que já vem realizando. Sol, Vênus e Mercúrio abrem espaço para a felicidade no lar e amor. C. 339 M. 4206

Peixes – Dia que poderá contar com apoio para renovar os negócios e ampliar o que esta realizando. Não terá problemas financeiros, vem grandes novidades. Esta mais apaixonado. Conte com Gêmeos e Leão. C. 240 M. 3731

