Horóscopo: confira previsões astrológicas desta segunda-feira (2)

Aquário costuma adotar ideias, opiniões e hábitos próprios. Desse modo, por isso, enfrenta dificuldades de compreensão no convívio familiar. Assim, a relação com parentes mais distantes tende a ser limitada. Porém, o contraste entre uma postura inovadora e um ambiente conservador pode gerar conflitos. Além disso, a harmonia no lar depende de relações mais livres, sem cobranças excessivas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia também: Horóscopo de sexta (30) traz alerta e tendências; veja previsões

Quem nasceu hoje

O dia favorece oportunidades importantes. Isso porque, a força interior se reflete na forma de lidar com desafios. Desse modo, o reconhecimento profissional surge como consequência natural. A postura destemida ajuda a enfrentar problemas com firmeza. Além disso, o carisma e o romantismo completam o perfil.

Alerta

Leão permanece em alerta ao longo do dia. Dessa forma, a orientação é manter a rotina e agir com paciência no convívio familiar e afetivo. Então, no trabalho, avalie cada etapa com cuidado e adie mudanças estruturais.

Previsão por signo

Áries

Resolva pendências familiares, inclusive compras e ajustes no lar. No trabalho, porém, o cenário segue estável. A vida afetiva permanece equilibrada. A saúde inspira cuidados com excessos. C. 741 | M. 8395

Touro

O período se mostra decisivo para assuntos profissionais e financeiros. Então, ideias criativas ganham apoio de parceiros. Viagens, compras e novos negócios estão favorecidos. O amor pede diálogo e atenção à saúde. C. 974 | M. 4051

Gêmeos

A fase indica transformações no ambiente familiar, com mais compreensão. No trabalho, aceite apoio e mantenha o foco para reorganizar as finanças. Além disso, a vida afetiva segue estável. C. 515 | M. 0640

Câncer

A Lua no signo favorece a organização da vida doméstica. Desse modo, o apoio da família se fortalece. As finanças mostram melhora e a área profissional apresenta estabilidade. Dedique mais atenção ao relacionamento. C. 868 | M. 7587

Leão

O alerta do dia exige cautela para evitar conflitos no trabalho e nos negócios. Então, adie compras, visitas e mudanças no lar. Controle impulsos e preserve o equilíbrio emocional. C. 682 | M. 5119

Virgem

O otimismo impulsiona o trabalho e as finanças. A organização facilita decisões e evita imprevistos. Assim, o humor segue equilibrado, assim como a vida familiar e afetiva. Planeje-se para o alerta do dia seguinte. C. 327 | M. 1478

Outras previsões

Libra

A influência positiva favorece expectativas de crescimento financeiro, profissional e familiar. Ajustes domésticos ganham espaço. Contudo, o campo afetivo indica novas emoções. C. 215 | M. 3633

Escorpião

A fase traz satisfação no convívio familiar. Compras, encontros e melhorias no lar estão favorecidos. Além disso, a vida afetiva ganha intensidade e o dia segue protegido de interferências externas. C. 493 | M. 6728

Sagitário

O período pede atenção para evitar desgastes nos negócios. Assim, mudanças profissionais podem surgir. A família oferece apoio. O relacionamento afetivo requer mais cuidado. C. 116 | M. 2268

Capricórnio

O apoio no trabalho e nos negócios se fortalece. Recuperações financeiras tendem a ocorrer. A relação familiar segue neutra, mas a participação ativa faz diferença. O amor apresenta intensidade. C. 059 | M. 9903

Aquário

O Sol no signo indica tranquilidade e avanço. Outros astros reforçam o potencial para iniciar, mudar ou consolidar projetos. Assim, o apoio afetivo contribui para decisões importantes. C. 928 | M. 3871

Peixes

O período exige cautela e manutenção da rotina. Mudanças no trabalho podem gerar instabilidade temporária. Desse modo, a vida afetiva pede controle emocional e diálogo. C. 204 | M. 7499