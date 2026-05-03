Horóscopo de domingo (3): previsão de todos os signos

Os nascidos sob o signo de Touro têm como perspectiva a estabilidade no que diz respeito à profissão e não gostam de mudanças drásticas ou repentinas. Na verdade, preferem até que a vida transcorra de forma rotineira e previsível. A filosofia deste signo da Terra é muito simples: primeiro crie raízes, depois cresça. O taurino típico é uma pessoa super prática e precisa alcançar o sucesso material para poder apreciar o real prazer de viver.

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Quem nasceu hoje

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. Dessa forma, a objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Assim, tem um encanto especial que atraem a todos. Está sempre compartilhando o que é seu. Elegante, vigoroso e inteligente.

Alerta

Os nativos de Sagitário passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Se puder tire o dia para descansar e repor as energias. Então, desfaça mal entendido com o par afetivo. Não descuide da saúde.

Áries – Sincero, espontâneo e impulsivo. São características da personalidade complexa e muitas vezes contraditórias. Assim, a sinceridade costuma ser um traço forte na sua maneira de pensa e conduzir a própria vida. C. 104 M. 3051

Touro – Dedicados ao trabalho, práticas e sensíveis são qualidades das pessoas nascidas sob este signo. A dedicação e a sensibilidade para perceber e tentar resolver as necessidades alheias são aspectos mais positivos. C. 658 M. 7673

Gêmeos – Instáveis e indecisos, os geminianos são capazes, entretanto, de grandes momentos de concentração intelectual, quando realmente interessados em compreender ou aprender algo que os estimule. C. 883 M. 9144

Câncer – Maternal, afetuoso, sensível: estas são as qualidades mais comuns. Desse modo, é também extremamente vaidoso, que procura sempre se vestir muito bem e estar sempre em dia com a moda. C. 041 M. 8412

Leão – Sentimental, quase sempre passional, por outro lado, também sabe ser frio e calculista quando grandes interesses seus estão em jogo. Com a mesma rapidez com que explode se acalmará, e se disporá a conversar. C. 230 M. 1798

Virgem – Meticuloso, bem organizado e prudente. É assim que geralmente se defini sua personalidade. Entretanto, ao lado dessas qualidades que se fazem notar na sua vida objetiva, social e profissional. C. 329 M. 0885

Mais signos

Libra – Uma personalidade repleta de contradições, de aspectos negativos e positivos, faz um excelente confidente e conselheiro. Então, sabe entender, melhor do que ninguém, os problemas e as limitações dos outros. C. 590 M. 4266

Escorpião – Observador e atento, tanto ao mundo exterior como ao interior, costuma possuir forte personalidade, de características marcantes, geralmente levadas ao radicalismo. C. 737 M. 6096

Sagitário – Extremamente sociável e jovial, vive cercado de amigos. Além disso, gosta de auxiliar e sente-se feliz e realizado quando pode ser útil, não medindo esforços para conseguir isto. C. 972 M. 5934

Capricórnio – Introvertido e aparentemente controlador e racional, é sempre uma personalidade algo misterioso, capaz de despertar curiosidades e atenção por parte dos outros. C. 455 M. 2389

Aquário – Realista, que paradoxalmente parece morar num arco-íris, assim é com seus sonhos e sua maneira própria de lidar com eles. É essencialmente social e valoriza extremamente suas amizades. C. 216 M. 0727

Peixes – Bem humorados e aparentemente displicentes. Costumam ser dóceis e facilmente se deixam convencer, principalmente se forem tratados com amor e consideração. C. 364 M. 6501