Horóscopo de hoje: domingo (01.02.25)

Os aquarianos possuem um gênio bastante inventivo, natureza inquieta, com muita rapidez mental. Sua objetividade e auto confiança são notáveis, o que o faz preparado para os problemas. São independentes, mas possuem grande necessidade de ter uma família harmoniosa. É imprevisível e muda fácil seus planos de trabalho.

Quem nasceu hoje

É decidido, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 22h11, e a indicação é a de rotina durante todo o sábado. Gastos somente de primeira necessidade. No amor, controle o ciúmes, ou poderá discutir com seu par afetivo. Se puder fique em casa descansando.

Áries – Fase em para acertar a vida profissional. Pode aceitar convites para festas e reuniões de amigos. Saia para se divertir com seu par afetivo. Use sua intuição em jogos. Viagens favorecidas. C. 081 M. 1237

Touro – Sua competência está em evidência, o que abre os caminhos para o sucesso no trabalho. Um período de equilíbrio financeiro. Muita energia para se divertir com a pessoa amada. Organismo em ordem. C. 172 M. 5934

Gêmeos – Tudo o que fizer neste período alcançará sucesso. Dia indicado para sair com a pessoa amada e família. Pode tentar em jogos. Saúde excelente. Viagens favorecidas. C. 497 M. 0841

Câncer – Aproveite as oportunidades que aparecerem no trabalho. Pode contar com a proteção da família e amigos. Evite a rotina na vida a dois. Final de semana positivo para passeios e viagens. Chances de jogos. C. 218 M. 6198

Leão – Acelere os planos de crescimento profissional. Positivo para compras ou mudanças no seu lar. Forte sintonia com seu par afetivo. Organismo excelente. Aceite convites para festas e passeios. C. 337 M. 1371

Virgem – Busque novos caminhos no trabalho, você está bem-posicionado. Demonstre seus planos com calma. Deixe sua energia surpreender sua família. Explore o diálogo com a pessoa amada no final de semana. C. 801 M. 5062

Libra – Os astros aconselham você a ir atrás dos seus objetivos no trabalho e vida pessoal. Você tem tudo para atingir o sucesso. Aproveite o final de semana para se divertir ao lado do seu amor e família. C. 553 M. 6614

Escorpião– Fase para expor suas ideias no trabalho. Projetos ligados à família recebem proteção dos astros. Demonstre o que sente ao par afetivo. Dia positivo. Muita energia para se divertir ao lado dos amigos. C. 402 M. 4757

Sagitário – Faça uso de sua capacidade e coloque em ordem os projetos que estão em andamento. Positivo para mudanças na decoração de sua casa. Saia para se divertir com a pessoa amada. C. 320 M. 3585

Capricórnio – Procure usar mais energia no trabalho. Pode ir em gente com mudanças ou compras para o seu lar. No amor, deixe seus sentimentos transparecerem. Final de semana tranquilo. C. 862 M. 9409

Aquário – Momento positivo para fazer mudanças em sua casa. Sinal verde para compras de uso pessoal. Pode aceitar convites para festas, passeios ou viagens a lazer. Seu charme esta incrível, invista numa conquista. C. 749 M. 8620

Peixes – Você passa o dia no alerta, e os cuidados devem ser redobrados neste período. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não desgaste sua relação com ciúmes infundados. Evite ambientes agitados. C. 026 M. 1573

