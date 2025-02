Horóscopo de hoje: domingo (02.02.25)

Os nativos de Aquário possuem um caráter determinado, realizador e tenaz. Uma vez iniciada uma tarefa vão até o final, custe o que custar, sem que nada os faça recuar. Uma vez abraçado um ideal, lançam-se à luta, pondo em ação todas as suas forças físicas, e toda a sua potência mental. Audaciosos, independentes e inconvencionais, dificilmente se submetem à vontade alheia, e em seus atos e pensamentos transparece toda a ânsia de liberdade que os domina.

Quem nasceu hoje

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

Alerta

Os nativos de Áries passam o domingo no alerta, e os astros aconselham rotina neste período negativo. O dia pede calma ao lidar com a família e amigos. No amor, controle as mudanças de humor, isso pode trazer pequenas discussões com seu par afetivo.

Áries – O ariano é um entusiasta e um idealista por excelência. É naturalmente enérgico e em geral prático. Aqueles com fortes energias arianas são animados, efusivos e captam rapidamente o essencial.

Touro – Solidez, obstinação e segurança são três palavras, ou conceitos, absolutamente taurinos. O taurino pode muito bem estar ligado a seguinte imagem, uma árvore com raízes fincadas no chão.

Gêmeos – A melhor imagem de um geminiano é a do deus Hermes correndo de um lugar para outro, com asinhas nos pés. Dualidade, este é o princípio de Gêmeos, um signo por excelência dual.

Câncer – Você nunca sabe como irá encontrar um canceriano. O humor dele funciona mais ou menos como as fases da lua, seu regente. Ele é sensível, solícito, prestativo e protetor.

Leão – O leonino está ligado a luz dourada do Sol. Ele sabe como nenhum outro signo valorizar o ego, adora estar no palco e brilhar. Representa o astro rei e o grande rei da selva.

Virgem – Seleção, ordenação, análise. Estas três palavras são a base da personalidade. É o signo do trabalho duro. Ele está buscando constantemente a perfeição, só que absolutamente apegado aos detalhes.

Libra – Equilíbrio, harmonia e justiça, exprimem bem sua essência. Dentro da esfera do zodíaco, os primeiros seis signos desenvolvem aspectos da personalidade. A partir de Libra que tem o encontro com a outra parte, o complementar.

Escorpião – O rei das fortes emoções, este é o escorpiano, faz tudo com determinação e muita energia, sem deixar nada pela metade, ou para mais tarde. Se atira de cabeça e com paixão em tudo na vida.

Sagitário – O símbolo de Sagitário é uma flecha arremessada ao céu, e este é o significado do verdadeiro impulso sagitariano, em busca da evolução espiritual. Este signo tem fome de vida, quer aproveitar tudo o que ela puder dar.

Capricórnio – Tenaz, ambicioso e determinado, estas são 3 palavras que definem bem o espírito do capricorniano. Ele é em geral extremamente racional, vai usar todo o potencial que tem, para conseguir galgar degraus na sociedade.

Aquário –O símbolo de Aquário é o aguadeiro, um jovem que despeja no mundo a água de uma ânfora. É o humanitário do zodíaco, ele não suporta nenhum tipo de escravidão, muito menos a sua própria.

Peixes – Este signo é simbolizado por dois peixes, altamente sensível, está sempre pronto a entender às necessidades do outro e atendê-las, seja na profissão, seja nas relações os amigos e a família.

