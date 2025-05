Horóscopo de hoje: domingo (04.05.25)

Touro é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios; confie cegamente nele para planejar e acompanhar uma nova idéia com firme atenção aos detalhes. Signo da Terra. Valoriza sobremaneira o ambiente e tudo fará para preservá-lo. O comportamento dos taurinos pode parecer inflexível e egoísta, pois eles seguem seus objetivos sem se preocuparem com as necessidades dos demais, com as mudanças das circunstâncias ou com o que acontece a sua volta.

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o comando, pois sabe se impor pela palavra. Será admirado pela integridade. Está sempre em busca de novos objetivos, pois a rotina é sua maior inimiga. É engenhoso, correto e servirá de exemplo.

Alerta

Os leoninos passam o domingo no alerta e a indicação é para ter paciência e bons pensamentos. Cuidado com as palavras rígidas, você poderá ofender as pessoas à sua volta. Procure ser mais presente na vida do seu par afetivo.

Áries – Aqui encontramos um nativo guerreiro e predisposto a conquistar o mundo e tudo o que houver nele. São pessoas inquietas e dispersivas e possuem por isso, grande capacidade mental. C. 602 M. 3157

Touro – Traz ao nascer, uma grande vitalidade, fortaleza física e firmeza de caráter, aliado a uma capacidade de concretizar seus desejos. É prático e tem os pés no chão. São vaidosos e possessivos. C. 754 M. 4898

Gêmeos – É alegre, jovial e portador de grande energia. Adoram conhecer novos assuntos, estudar e sempre estão mudando de caminho. São inteligentes, claros e objetivos em seus questionamentos. C. 940 M. 6711

Câncer – São sentimentais, geralmente ligados ao lar e à vida familiar. Antes de tudo é um sonhador, uma criatura despreocupada e amorosa. São mutáveis, principalmente no que diz respeito ao humor. C. 421 M. 9564

Leão – São egocêntricos, não aceitam e não admitem serem passados para trás. Sempre encontram um modo de aparecer, de emergir. Gostam de planejar sua própria vida. São bons administradores. C. 166 M. 5085

Virgem – É uma pessoa metódica, leal e correta. É de extrema sabedoria, afinal é regido por Mercúrio, sabe exatamente o que quer e pelo raciocínio sistemático, sempre encontra uma saída para os problemas. C. 273 M. 0432

Libra – Tem amor pela harmonia, pela justiça e compreensão da dor e sofrimento alheio. É pessoa amável, cooperadora e dificilmente magoa alguém. Gosta de despertar nos outros simpatia e fraternidade. C. 062 M. 2846

Escorpião – Tem grande magnetismo, mistério e sensualidade. É o signo das transformações e dos segredos do inconsciente. São pessoas abnegadas ao extremo. C. 581 M. 1975

Sagitário – Aqui encontramos um idealista e independente. São ansiosos por saúde, dinheiro, posição e conhecimento. É chamado de "o signo da grande fortuna astral". São audaciosos, francos e otimistas. C. 218 M. 8133

Capricórnio – Insistem em dizer que não sonham, mas sonham sim! São pessoas reservadas, econômicas, mas conscienciosas do seu trabalho e dever. São um pouco lentos na resolução dos problemas. C. 195 M. 0629

Aquário – É paciente, perseverante, sociável, humanitário e tem o prazer em ajudar os outros, geralmente é um amigo sincero. Vive um século adiantado, por isso nem todos os compreendem. C. 379 M. 6207

Peixes – São pessoas sonhadoras, sensíveis e sempre prontos a viver intensamente o lado espiritual. O excesso de doçura traz decepções em sua vida. C. 837 M. 9350

