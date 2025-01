Horóscopo de hoje: domingo (05.01.25)

Os capricornianos possuem notável inclinação para a matemática. Sua inteligência fria, concisa e amante da exatidão, admira a infalibilidade dos números. O estudo do gênero humano os apaixona e quando se dedicam à psicologia, psicanálise, enfim, todos os ramos do conhecimento especializado da alma e da mente do homem, conseguem grande renome e fortuna.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada por diversos assuntos. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. O gosto pelas artes é muito acentuado. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 16h02, e o aconselhado nesse período será manter a rotina. Cuidado para não entrar em confronto com a pessoa amada e família. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Faz questão de estar em forma. Tem uma vida dinâmica, e não toleram ficar fora de combate, por causa de doenças ou ferimentos. Aliás, vão em frente mesmo quando não se sentem bem. C. 735 M. 8227

Touro – É notável por sua participação em programas esportivos. Gostam de sentir em forma. Para isso, são muito importantes a sua determinação e a habilidade em manter uma rotina. C. 654 M. 9476

Gêmeos – A sua competição predileta é ver em quanto tempo consegue completar as palavras cruzadas do jornal. Um sinal que trabalha mais com a cabeça e com as emoções do que com o corpo. C. 992 M. 7785

Câncer – É muito difícil seguir um programa para entrar em forma. não são do tipo esportivo; e depois porque facilmente são desviados por suas próprias emoções e ainda pelas exigências da vida familiar e doméstica. C. 370 M. 4159

Leão – É um signo vigoroso e saudável. Quando em plena forma, o seu corpo tem a graça e a força do leão. Os nativos deste signo se atirarão de corpo e alma a qualquer esporte que apreciarem, e nele se destacarão. C. 543 M. 6394

Virgem – Embora não seja competitivo ou interessado em esportes, gosta de estar sempre saudável e em forma. gostam de estudar mecânica do corpo e desejam mantê-lo funcionando da melhor modo possível. C. 868 M. 3615

Libra – À primeira vista, com seus modos vagarosos, pode parecer menos voltados para o esporte e para a boa forma. Mas, é também o signo dos relacionamentos, e isso pode significar rivalidade e disputa. C. 112 M. 0548

Escorpião – É o mais competitivo dos signos, e nunca entra num jogo por mero prazer. Seja o jogo oficial ou uma simples brincadeira, sempre joga para ganhar. Isso aplica aos esportes individuais, quanto aos de equipe. C. 521 M. 7606

Sagitário – É um signo atlético, e se interessam por uma grande variedade de esporte: do boliche ao futebol, da vela à ginástica. Precisam se exercitar todos os dias para se sentir em forma. Preferem exercícios ao ar livre. C. 207 M. 5965

Capricórnio – É talvez o signo mais disciplinado de todo o Zodíaco, e os nativos deste signo que decidam entrar em forma sem dúvida conseguirão. Como em qualquer assunto tem uma maneira de agir em estruturada. C. 430 M. 0174

Aquário – Tem -uma maneira independente de encarar o esporte e a boa forma, o que se aplica também às outras esferas da vida. Não gostam de esportes de equipe e cheios de regras, preferindo fazer tudo ao seu modo. C. 356 M. 1832

Peixes – Geralmente não gostam de nenhum tipo de esporte ou exercício, e procuram escapar deles sempre que é possível. A única atividade física que eles vêem com simpatia, é sem dúvida, a natação. C. 089 M. 2023

