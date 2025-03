Horóscopo de hoje: domingo (09.03.25)

Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.

A força de vontade é uma de suas maiores qualidades. Sabe que o esforço constante é a chave para sucesso, por isso nada o deterá até alcançar os objetivos. A família é peça fundamental em sua existência. É correto, rigoroso e companheiro leal.

Os nativos de Câncer ficam até às 20hno alerta, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período. Não deixe sua inconstância e as indecisões atrapalharem seu relacionamento. Após esse horário os cuidado serão dos virginianos.

