Horóscopo de hoje: domingo (11.05.25)

Os taurinos são muito apegados à família. O respeito aos pais e aos irmãos mais velhos, isto é, a dignificação da hierarquia, é uma de suas principais atitudes. Esta virtude, porém, tem seu lado prejudicial, pois muitas vezes a felicidade pessoal de um filho de Touro é prejudicada por não ele coragem de se rebelar contra a família se está lhe proíbe um determinado casamento ou desaprova determinada atividade.

Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Está sempre contribuindo para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o domingo dia das mães no alerta, e os astros indicam a rotina e calma. Não deixe que a intransigência atrapalhe o relacionamento com à família. Adie viagens. Saúde em baixa. Amor com ciúme.

Áries – Pensa muito antes de ter filhos, pois acima de tudo preza sua liberdade. Por segura uma mulher segura e inteligente, procura manter um bom equilíbrio na educação dos filhos. C. 844 M. 6712

Touro – Não poupa esforços para alcançar uma posição que lhe dê a estabilidade para oferecer aos filhos. Por amar demais aos filhos, ela os mima muito e tende a sufocar a personalidade deles. C. 752 M. 1021

Gêmeos – É uma mãe dedicada, capaz de passar uma tarde inteira brincando com os filhos somente para vê-los sorrindo. Não suporta a solidão e, quando os filhos estão por perto, ela se sente plenamente realizada. C. 035 M. 2097

Câncer – É preocupada com os filhos. Para ela, são verdadeiros tesouros a quem ela dedica todas as atenções. Se bem que, às vezes, ela exagera nos cuidados, tornando-se uma verdadeira supermãe. C. 302 M. 8234

Leão – O jeito alegre de encarar a vida são qualidades que exaltam sua maneira de ser. Geralmente seus filhos têm muito orgulho dela e a consideram uma pessoa muito especial. C. 516 M. 0578

Virgem – Tem como uma das características a compreensão. Se precisar fazer críticas a eles, ou mesmo dar alguns conselhos, o fará com clareza, e com firmeza. C. 283 M. 4649

Libra – Para falar dos sentimentos da mãe libriana é necessário, antes de tudo, saber que ela recebe influências de Vênus, o planeta do amor. Com isso, não é difícil imaginar o quanto ela é carinhosa com os filhos. C. 627 M. 2475

Escorpião – Tem uma personalidade fortíssima e é intuitiva, basta olhar para os filhos e saber o que se passa com eles. Consegue solucionar seus problemas, por cima dos obstáculos para fazê-los felizes. C. 892 M. 3189

Sagitário – Reúne qualidades que a definem como uma mulher otimista, uma mãe sensacional. Se os filhos apresentam algum problema, imediatamente ela se dispõe a ajudá-los, agindo com tranquilidade. C. 725 M. 9960

Capricórnio – O amor que dedica aos seus filhos é algo realmente bonito, pois ela se faz presente em todas as fases da vida deles, revelando-se uma grande companheira e amiga. C. 571 M. 7393

Aquário – Sabe como ninguém pôr em prática tudo o que aprendeu durante sua vida, para educar os seus filhos. Tem uma sensibilidade extraordinária no que se refere ao emocional das crianças. C. 146 M. 5801

Peixes – É uma sonhadora e entrega-se facilmente as fantasias e muda de humor com frequência. Procura ser compreensível com seus filhos. Profundamente sentimental é uma boa mãe e esposa. C. 067 M. 6156

