Horóscopo de hoje: domingo (12.01.25)

Os capricornianos são injustamente associados à ambição material. Na verdade, o simples fato de aprender a viver no mundo já é um desafio para eles. Acreditam que nada pode ser tomado à força, muito menos a sorte, que não é nenhum substituto para o trabalho. Assim, desenvolvem uma determinação de ferro que aplicam com paciência infinita nos sés esforços de controlar sua realidade.

A perseverança é uma de suas maiores virtudes. Quando idealiza um projeto só para na hora que alcança esse objetivo. A simpatia é outra característica desse nativo. Facilidade para trabalhos artísticos. É convincente, forte e meticuloso.

Os cancerianos passam o domingo no alerta, e a rotina deve ser sua aliada enquanto estiver neste período negativo. Fique longe de ambientes agitados. No amor, o diálogo será o caminho da boa convivência. Saúde em leve baixa.

