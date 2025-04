Horóscopo de hoje: domingo (13.04.25)

Os arianos possuem uma grande dose de autoconfiança e não temem enfrentar qualquer missão, por difícil ou penosa que seja, ou assumir qualquer responsabilidade por mais grave que se apresente. Tem, como o carneiro que simboliza este signo, o costume de arremeter conta um determinado alvo, pouco se importando com as consequências.

Terá a capacidade para transpor todos os obstáculos que aparecem em virtude de seu temperamento forte. Quando inicia um projeto, só descansará quando atingir o objetivo. Arrojado, Capacitado e leal.

Os nativos de Libra ficam no alerta até às 10h55, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Procure descansar e repor as energias gastas durante a semana. Após esse horário os cuidados serão dos escorpianos.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

