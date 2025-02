Horóscopo de hoje: domingo (16.02.25)

O aquariano positivo preza a amizade e o companheirismo, aqueles de quem são amigos podem estar seguros de sua lealdade. Tem satisfação em conhecer novas pessoas e trocar idéias, possuem um forte instinto grupal que os direciona ao convívio social e à convivência social. De natureza intelectual o aquariano acaba por tem um grupo de satélites que procuram seu convívio por admirarem sua inteligência e cultura.

Quem nasceu hoje

É dono de uma personalidade marcante. Gosta de estar no comando e não teme o desconhecido. As modificações que fizer, devem vir acompanhadas de um planejamento muito grande. Terá um magnetismo muito forte com o sexo oposto.

Alerta

Os librianos passam o domingo no alerta, e os astros indicam a rotina como o melhor caminho. Não discuta com seu par afetivo por pequenas coisas. Evite deixar o ambiente familiar desconfortável. Saúde em leve baixa.

Áries – A energia intensa e fogosa torna-se um peso quando suprimida, e, por isso, será importante empregá-la de uma forma construtiva. Você tem muita força e energia, mas deve manter tudo isso sob controle. C. 130 M. 7107

Touro – O nativos deste signo é muito teimoso, e deveria tentar combater esta tendência. Você deve procurar também não se apegar demais à rotina e acabar sendo escravo de seus próprios hábitos. C. 042 M. 8933

Gêmeos – Um defeito tipicamente das pessoas que nascem sob este signo, que poderá retardar o seu progresso, é a impaciência. Esta característica geralmente caminha junto com o seu temor pelo tédio. C. 791 M. 2412

Câncer – O senso de humor é um tanto ríspido, e às vezes pode magoar os outros muito mais do que era pretendido. Por outro lado são vulneráveis às agressões que sofrem, e podem se ofender facilmente. C. 272 M. 8791

Leão – A pessoa nascida neste signo precisa de elogios, mais do que a maior parte dos tipos do Zodíaco. Quanto mais elogios, maior o rendimento e mais alto o padrão de trabalho. C. 228 M. 3253

Virgem – É importante para o virginiano decidir se quer trabalhar em contato com o público ou atuar por detrás dos bastidores. Muitas pessoas trabalharão em meios de comunicação e darão excelentes jornalistas. C. 367 M. 8340

Libra – A necessidade de harmonia na vida de um libriano é tão vital quanto sua necessidade de relações pessoais significativas. Para ele, a palavra “paz a qualquer preço” tem um sentido profundo e verdadeiro. C. 102 M. 9861

Escorpião – Não existe nada de vago ou de indiferente no escorpiano. Tudo está muito bem delineado. Isso aparece no prazer pela comida e pela vida boa, pois comem e gastam bem e também em diversões. C. 854 M. 7623

Sagitário – O nativos deste signo é um tanto à vontade e, em algumas vezes, pode ocorrer uma exibição de displicência que, para pessoas mais formais, parecerá desconcertante. C. 851 M. 2720

Capricórnio – A comida para o capricorniano deverá ser saudável e pura: ele tende a gostar de vegetais mais do que a maioria das pessoas. Gosta também de assados, cozidos e sopas com muita proteína. C. 686 M. 0518

Aquário – Um dos traços mais cativantes é sua amabilidade. Peça ajuda a um deles e você a terá, não porque ele está emocionalmente motivado para ajudá-lo, mas porque para ele é natural ajudar os outros. C. 217 M. 3089

Peixes – geralmente tem um potencial maior do que acredita ter. Um deles é uma forte via criativa, seja ela expressa na pintura, na dança, na patinação ou em qualquer outra manifestação a que se dediquem. C. 196 M. 4475

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM