Horóscopo de hoje: domingo (20.10.24)

Visto ser o libriano uma pessoa gregária, que mais que qualquer outro signo, sabe apreciar a convivência com as outras pessoas, você deve evitar as profissões que preconizam a atividades solitária e voltar-se para as carreiras profissionais que o coloquem no convívio com outras pessoas e num trabalho de equipe. Quanto o maior número de pessoas com quem tiver que lidar, melhor vai se sentir.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os geminianos passam o domingo no alerta e a rotina é o melhor caminho durante este período negativo. Procure ambientes calmos. No amor, a compreensão fará bem para você e a pessoa amada. Viagens desfavorecidas.

Áries – Trabalhador honesto e sincero com os amigos assim é o ariano, desejoso dos prazeres do lar e conforto doméstico. Pode estar destinado às altas posições na vida, se não se deixar levar pelos impulsos momentâneos. C. 605 M. 9652

Touro – Tem facilidade para adquirir e acumular bens materiais, assim é o taurino. É bastante sensual e apaixona-se intensamente. Quando ama, faz do seu amor o centro das atenções. C. 449 M. 3318

Gêmeos – Assim como muda o rumo do pensamento, muda também o direcionamento profissional, o geminiano é quase sempre ligado ao comércio, já que Mercúrio sendo seu regente, rege o comércio em geral. C. 392 M. 2784

Câncer – O canceriano é inclinado a preocupações diversas, por vezes, sem motivo ou necessidade. Não gosta de competir com ninguém em nenhuma atividade, pois teme ser magoado. C. 276 M. 7160

Leão – Esbanja vitalidade e costuma ser expansivo, alegre, brincalhão. Gosta de presentear e fazer grandes festas. Raramente consegue fingir. É amigo leal, desportista gosta da natureza e é um defensor do meio ambiente. C. 987 M. 8941

Virgem – É dotado de uma generosidade de fazer inveja a todos os demais signos, aliado a isto é dono de uma modéstia inacreditável. É intuitivo ao máximo. É ativo, mas raramente está satisfeito por muito tempo. C. 861 M. 1036

Libra – Libra é um signo ligado ao pensamento, signo de ar, cardinal que corresponde à sétima casa astrológica, casa de associação, de relacionamento, e que também é conhecida como a casa do casamento. C. 765 M. 2272

Escorpião – Com sua desconfiança natural faz com que investigue todos os assuntos, não admite ser enganado com alguma notícia. Dono de um intelecto agudo e penetrante aprende com facilidade um pouco de tudo. C. 403 M. 4820

Sagitário – Abomina a ociosidade e precisa estar sempre ocupado. Encontra facilidade para cargos de chefia ou trabalhos feitos por conta própria. É famoso pelo intenso desenvolvimento do intelecto superior. C. 038 M. 5509

Capricórnio – Sincero e franco o capricorniano persegue os mais elevados ideais, inspirado no simbolismo do próprio signo, a cabra que o levará a atingir cumes e a vencer alturas. C. 114 M. 6796

Aquário – Aparentemente tímido e até solitário, pois seus verdadeiros sentimentos, dores e problemas são só seus, não consegue partilhar. Vive secretamente os seus dramas, não demonstrando a ninguém. C. 597 M. 8483

Peixes – Guiado pelos sentimentos, acredita que a humanidade pode melhorar, é muito franco e o grande amigo que se pode contar nas horas mais difíceis. São amorosos, hospitaleiros e crédulos e ajudam sem interesse. C. 350 M. 9345

