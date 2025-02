Horóscopo de hoje: domingo (23.02.25)

Peixes é o signo da super sensibilidade, e aqueles que nascem sob sua influência podem ser de grande importância para a Humanidade, desde que saibam aproveitar suas elevadas irradiações e qualidades. Os que nascem sob esta influência possuem uma natureza altruísta e humanitária e estão sempre prontos a trabalhar em benefício de outro.

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Os capricornianos passam o domingo no alerta e a rotina deve estar presente durante essa fase negativa. Procure descansar e repor as energias gastas durante a semana. Evite a possessividade na vida a dois. Período desfavorável para viagens.

