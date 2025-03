Horóscopo de hoje: domingo (30.03.25)

Os arianos são simpáticos, honestos e diretos em seus relacionamentos de amizade, como em tudo o mais na vida. Sérios, conquistam uma amizade facilmente: na verdade, eles são às vezes tão orgulhosos em sua maneira de falar e agir que chegam mesmo a assustar amigos em potencial. Por outro lado, os arianos serão valorizados pela honestidade e franqueza de suas relações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa extremamente dedicada aos seus ideais. Alcançará todos os objetivos na vida profissional e pessoal. Será admirado pela sua integridade. As viagens e lugares diferentes exercerão forte influência em sua vida. Habilidoso, verdadeiro e companheiro.

Alerta

Os nativos de Áries ficam no alerta até às 17h17, e os astros recomendam ponderação durante este período. Terá que lidar com problemas relacionados com sua família. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos.

Áries – Empreendedores e dinâmicos. Segue seu próprio caminho e se irritam quando são questionados. Um pouco infantis podem ocultar um profundo sentimento de inadequação por trás da aparente autoconfiança. C. 423 M. 3032

Touro – Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçados. Sua ação é lenta, concentrada e tranqüila, buscando resultados práticos. Assumem as responsabilidades com firmeza e seriedade. C. 695 M. 1689

Gêmeos – A palavra, os gestos, a linguagem são importantes para eles que estão sempre abertos para o conhecimento. Possuem facilidade de expressão, de aprendizado e imaginação inventiva. C. 349 M. 2801

Câncer – Os cancerianos possuem boa dose de diplomacia, e são mestres na arte da resistência passiva. Mas, quando magoados, têm dificuldade para colaborar com os outros e se tornam inacessíveis. C. 954 M. 5567

Leão – Profissionalmente os leoninos atuam bem em posições de responsabilidade, comando e administração. Podem trabalhar em áreas ligadas à política, bolsa de valores, relações públicas e pedagogia. C. 086 M. 7914

Virgem – O aprendizado surge da vivência. Como são muito voltados para a vida prática, podem ter uma visão estreita da vida, e são incapazes de falar sobre qualquer coisa que não seja o seu trabalho. C. 236 M. 6143

Libra – Os librianos sentem grande necessidade de companheirismo e só assim se sentem realizados. Contudo, precisam manter sua própria individualidade dentro da estrutura de seus relacionamentos. C. 204 M. 0258

Escorpião – A regeneração e a degeneração puxam para lados opostos numa constante batalha. Por isso sempre oscilam entre tomar o caminho da elevação ou tomar o caminho da degeneração, se destruindo por ele. C. 762 M. 8786

Sagitário – Normalmente os sagitarianos são gregários, entusiasmados, honestos, e muitas vezes ingênuos. Por outro lado, podem ser agitados, despreocupados, descuidados e extravagantes. C. 879 M. 9091

Capricórnio – Gostam da lei e da ordem e tendem a ser dogmáticos. Dominam as questões práticas, e nunca são desencorajados pelas coisas que dificultam a escalada para o topo. C. 550 M. 4319

Aquário – Os nativos deste signo gostam de expressar seus conhecimentos e se sentem à vontade numa roda de amigos. Seu instinto gregário sempre os levará para onde existem pessoas, ou as pessoas vão até eles. C. 037 M. 3620

Peixes – Podem ser muito influenciados por fatores externos estes nativos. Tendem a não ser muito combativos, e sua aversão ao esforço pode torná-los indecisos para pensar e também de agir. C. 113 M. 6475

