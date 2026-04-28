Horóscopo de hoje: o que a previsão diz para seu signo nesta terça

O taurino busca segurança, assim com seus irmãos de signo Virgem e Capricórnio. Procura sempre partilhar caminhos já conhecidos, tem dificuldades para aventurarem-se com os nativos do elemento fogo. Então, não consegue fazer mudanças, mesmo aquelas que são necessárias.

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Sente-se inseguro e fica mal-humorado quando tem problemas financeiros. O taurino é muito prático, sabe lidar bem com o dinheiro, mas deve ficar atento para não colocar sua felicidade apenas nos bens materiais.

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Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Assim, nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e a rotina é o melhor caminho durante este período negativo. Então, procure deixar o ambiente de trabalho mais leve. No amor, a sutileza fará bem para você e a pessoa amada. Saúde em baixa.

Áries – Você tem Marte, no seu signo abrindo caminhos para novos ganhos, solução de antigos problemas e chances de iniciar negócios. Assim, o amor vem com definição. Não abuse na alimentação. C. 515 M. 8791

Touro – O período traz segurança na área profissional e consequentemente nas finanças. Desse modo, evite somente comentar sobre seus projetos. Um dia muito especial na vida familiar. Amor com carinhos. Saúde em ordem. C. 604 M. 2829

Gêmeos – O dia reserva novidades na vida profissional, Vênus no seu signo tira do seu caminho os invejosos e aproveitadores. Dessa forma, a sua comunicação será perfeita no trabalho e para mudar o rumo dos negócios. Amor com paz. C. 794 M. 3486

Câncer – Os interesses profissionais e materiais ainda tem alguns dias para se concretizarem. Espere e poderá contar com apoio de Sagitário e Áries. Assim, a pessoa amada esta muito exigente. Vem novidades financeiras. C. 959 M. 7348

Leão – Você esta livre para usufruir de melhores condições financeiras. A Lua aumenta seu otimismo. Então, conte com o sucesso em novos empreendimentos. A família esta confiante nos seus projetos. Amor com muita paixão. C. 362 M. 4273

Virgem – A fase traz chances de resolver os problemas do trabalho. Assim, notícias sobre as finanças. Conseguirá acertar as contas. Nesse sentido, pode esperar por novos compromissos profissionais. Amor com um pouco de ciúmes. C. 037 M. 5501

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Libra – O seu dia será no alerta, evite novos gastos, viagens e mudanças no trabalho. Não conte muito com facilidades, terá que dar muito de si. Assim, seu amor procura colaborar, aceite. Evite a ansiedade. C. 802 M. 1654

Escorpião – Fase que deve se organizar para o feriado, pois estará no alerta. Não conte com aberturas profissionais e financeiras. Desfavorável para fazer exigências a sua família. Então, controle o ciúmes com seu amor. C. 184 M. 0942

Sagitário – O Sol favorece os assuntos materiais. Dessa forma, receberá apoio para novos negócios, acertos na área profissional e para resolver os problemas financeiros. Sorte envolvendo a família. Amor com muita paixão. C. 262 M. 6037

Capricórnio – O dia será de sucesso profissional e financeiro. Colaboração de sócios ou superiores. Desse modo, os assuntos domésticos trazem alegrias, resolverá problemas com parentes de Virgem e Leão. Amor com emoções. C. 473 M. 9167

Aquário – Fase para acertar problemas da área doméstica, conseguirá ajustar os assuntos financeiros. Então, evite ser radical com Virgem, Libra e Leão. A pessoa amada passa muita compreensão. Cuide da saúde. C. 493 M. 1785

Peixes – O dia será importante para melhorar o relacionamento profissional. Desse modo, o ideal é ter paciência com quem trabalha. Assim, procure mais o seu lado religioso e se fortaleça. Amor firme. Finanças sem problemas. C. 056 M. 4319