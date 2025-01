Horóscopo de hoje: quarta-feira (01.01.25)

O capricorniano positivo se caracteriza pela persistência e pela firmeza de opinião. Quando decide qual é a meta que norteará sua existência prosseguem até o fim, a despeito dos obstáculos que tenham que enfrentar. Entregam-se de corpo e alma ao trabalho, a ponto de se isolarem dos amigos e abandonarem todas as compensações de lazer e descanso.

Quem nasceu hoje

É dono de uma personalidade marcante. Conseguirá êxito em todas as atividades que exercer. Tem um grande amor pelo lar e familiares. Procure não se descuidar do aspecto físico, mantenha-se em boa aparência. Cativante, inteligente e fiel.

Alerta

Os aquarianos passam o primeiro dia do ano no alerta, e os astros aconselham rotina enquanto estiverem nesta fase negativa. Não crie situações desagradáveis com as pessoas a sua volta, principalmente com seu par afetivo e família.

Áries – Haverá bom humor e alegrias neste primeiro dia do ano de 2025. Tudo sairá ao seu gosto, até o almoço com a família. Seja atencioso com seu amor, Vênus entrará na sua desfavorável 12ª casa no dia 4. C. 670 M. 1582

Touro – A tranquilidade emocional se fará presente na sua vida familiar. Fase de viagens, passeios e muita festa até com amigos. Esqueça um pouco os problemas. Saúde excelente. Amor com grande paixão. C. 703 M. 3974

Gêmeos – Dia que estará um tanto tenso, procure relaxar e programe o ano que inicia. Faça uma pausa para qualquer tipo de mudança. A pessoa amada transmite muito amor e carinhos. Alegre-se com a família. C. 551 M. 7247

Câncer – O primeiro dia do ano de 2025, traz a certeza do sucesso. Satisfações nos vários setores de sua vida financeira, profissional e é claro a familiar. Surpresas com a pessoa amada. Relaxe e aproveite. C. 191 M. 2710

Leão – Você receberá apoio de familiares, sócios ou superiores. Este dia traz um início de boas mudanças. Medite a respeito do seu futuro sentimental e pense em assumir o relacionamento com carinhos. C. 012 M. 6866

Virgem – O primeiro dia de 2025, traz um começo de muitas alegrias nos vários setores de sua vida. Grande magnetismo em seu caso de amor. Organismo com excelente saúde. Momento de paz com a família. C. 835 M. 1358

Libra – Neste primeiro dia do ano de 2025, estará totalmente envolvido com a família e até parentes distantes. Surpresas da pessoa amada, mas também deve evitar as cenas de ciúmes. Aproveite para relaxar. C. 367 M. 9153

Escorpião – O 1º de janeiro de 2025, vai ser um período de sorte para os escorpianos. Intensa movimentação na vida profissional e familiar. Mudanças benéficas no seu setor financeiro. Bom para viagens. C. 784 M. 3625

Sagitário – O começo do ano de 2025, traz a certeza do seu sucesso profissional e financeiro. Dará muito mais atenção à sua família e intensa movimentação no campo afetivo. Muita diversão neste primeiro dia. C. 405 M. 0231

Capricórnio – Você começa a respirar aliviado, o Sol e a Lua estão no seu signo, e é intensa a movimentação familiar. Estará se sentindo mais livre para viver o seu amor. Boas notícias sobre a família. Saia e divirta-se. C. 921 M. 4097

Aquário – Neste dia você precisa de atenção com sua saúde. O Sol e hoje a Lua o desfavorecem, é o seu alerta. Não seja ciumento e nem crie problemas com a família. Se alimente com equilíbrio. C. 516 M. 6409

Peixes – O dia será bem envolvente com a família. Espere mais uns dias para melhorar o relacionamento afetivo e financeiro. Dia 4, Vênus passa a transitar no seu signo, acertando o setor afetivo e financeiro. C. 246 M. 5692

