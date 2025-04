Horóscopo de hoje: quarta-feira (02.04.25)

A vontade de vencer dos arianos é inigualável, como não analisam os fatos, nem os prós e muito menos os contra, acabam se defrontando com muitas derrotas na vida, que poderiam ser evitadas, em virtude disso, podem se tornar agressivos e até mesmo grosseiros. A felicidade na sua vida depende da paciência e da diplomacia. São líderes natos, donos de energia para começar qualquer coisa, quantas vezes for necessário.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada aos seus objetivos. Exerce forte liderança sobre as pessoas à sua volta. Tem um modo próprio de agir. Os amigos que fizer serão para a vida toda. Penetrante, impetuoso e sonhador.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Procure manter a calma mesmo que apareça algum problema no trabalho. Não force uma situação com seu par afetivo e família.

Áries – Fase que deve ser realista e se contentar com o que tem. O Sol no seu signo é sinal de novas energias, mas não exagere, Mercúrio e Vênus, trazem alguns problemas. Amor com ciúmes. Finanças neutras. C. 217 M. 1681

Touro – O Sol está na sua desfavorável 12ª casa, e o ideal é não abusar da sorte. Faça tudo com equilíbrio e aproveite que Mercúrio e Vênus, abrem as portas do sucesso profissional. Amor e paz no coração. C. 709 M. 9310

Gêmeos – O seu dia será no alerta e você deve ficar na rotina. Evite viagens, compras e discussões no lar. O trabalho continua sem grandes mudanças. Faça exercícios, que tal uma caminhada. Amor com ciúmes. C. 952 M. 5046

Câncer – Período que terá o apoio que necessita nos negócios e trabalho. Aumentam suas condições financeiras e o sucesso acontece fácil. O amor vem com força total, você estará mais romântico e sensível. C. 839 M. 2923

Leão – Sua energia está em alta, você encontra os caminhos abertos no trabalho. Pode sair para viagens, assinar contratos e contar com a família. A paixão vai fazer parte do coração. Apoio de Escorpião e Peixes. C. 528 M. 0274

Virgem – Mercúrio seu planeta ao lado de Vênus, no seu signo oposto traz um bom dia. Tenha pensamentos positivos e vá em busca das realizações profissionais e domésticas. Ritmo agitado no amor. C. 684 M. 3835

Libra – Dia que deve dar atenção a família, pode ser parentes distantes. Use de paciência para desatar os nós, acredite na sua força e inteligência. Boa vibração espiritual. Trabalho e negócios equilibrados. C. 457 M. 6708

Escorpião – Período que recebe apoio para renovar, criar e crescer em termos profissionais e financeiros. Nativos de Virgem, Leão e Peixes serão os melhores colaboradores. Amor com sedução. Saúde ótima. C. 365 M. 7490

Sagitário – O seu dia será animado, cheio de novidades financeiras e profissionais. Terá chances de organizar suas contas e negócios. Aceite convite de parentes para o fim de semana. Não abuse de bebidas. C. 902 M. 8549

Capricórnio – Período para resolver os problemas e assuntos domésticos. A tranquilidade da família depende de você. As finanças e os negócios caminham com disciplina. Tente na loteria. C. 098 M. 3362

Aquário – Você deve cuidar da aparência, pode realizar compras pessoais. Mercúrio e Vênus estão na sua favorável segunda casa trazendo equilíbrio em suas finanças e trabalho. Amor suave. C. 843 M. 2767

Peixes – Fase de ideias brilhantes e uma grande vontade de organizar o trabalho, compras e vendas. O sucesso o espera. Você é um privilegiado do zodíaco. Vênus traz amor e Mercúrio a comunicação. C. 173 M. 4158

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM