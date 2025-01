Horóscopo de hoje: quarta-feira (08.01.25)

Vivendo sempre cautelosamente, os capricornianos parecem ter uma consciência intuitiva de suas habilidades, que aplicam com inteligência na perseguição de seus objetivos. Quando estão desanimados, poucas coisas os distraem. Contudo, esses ataques de depressão são resultados de desafios que eles próprios se impõem e depois não realizam.

Quem nasceu hoje

Muito disciplinado, sabe exatamente sua real capacidade profissional. Quando inicia um projeto, nada será capaz de impedi-lo de concretizar os objetivos. A personalidade forte atrairá diversos admiradores. É vigoroso, sincero e compenetrado.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados e não pular etapas no trabalho. Não gaste fora do orçamento. Procure ouvir mais o que as pessoas tem a falar e não aja por teimosia. Amor com ciúmes. Saúde neutra.

Áries – Você esta livre do alerta e terá um bom dia. Sucesso nos negócios, melhorar os ganhos e de acerto profissional. Novidades sobre a vida familiar, positivo para compras domésticas. Amor livre. C. 479 M. 9941

Touro – Dia de alerta, o ideal é ficar na rotina. Não discuta com a família e com seu amor. Nada de decisões precipitadas em relação ao seu trabalho. Seja firme em relação a saúde, não abuse na alimentação. C. 802 M. 3557

Gêmeos – Fase para resolver os problemas dos negócios, trabalho e contar com o sucesso. O apoio que precisa vem de familiares, pessoas de Capricórnio e Peixes. Muita paz em seu coração. C. 550 M. 2629

Câncer – Marte, traz uma nova energia para levar o trabalho e negócios adiante. O sucesso estará presente. Pode contar com um ambiente de carinhos com a pessoa amada. Saúde perfeita. C. 931 M. 7368

Leão – Período benéfico no trabalho e nas mudanças que pretende realizar. O Sol brilha em seu lar e nas finanças. Sua coragem aumenta a possibilidade de acertar problemas familiares. Amor com paixão. C. 348 M. 1014

Virgem – Pode acionar seus negócios e mudar o direcionamento profissional. Conte com o melhor e espere resultados de estabilidade financeira. A família colabora. Vênus, traz uma grande paixão. Tente na loteria. C. 227 M. 6795

Libra – Fase que deve ter paciência para solucionar problemas da família. Evite críticas, exigências e não faça novos gastos no seu lar. Adie viagens. Procure dar mais apoio à pessoa amada. C. 016 M. 8854

Escorpião – O seu dia será benéfico, terá o apoio no seu lar e no trabalho. Conte com o equilíbrio financeiro e suporte das pessoas ao que estão ao seu lado. No amor a pessoa amada esta pedindo mais atenção. C. 175 M. 3635

Sagitário – Você terá um excelente dia na vida familiar. Novas oportunidades no trabalho, iniciar projetos de negócios e em parceria. Criatividade nas finanças. Amor envolvente. C. 794 M. 0926

Capricórnio – Nesta fase em que o Sol esta no seu signo você só tem que comemorar, assim como seu aniversário. Novas ideias, compromisso profissional e financeiro. Resolva assuntos afetivos. C. 683 M. 2470

Aquário – O ideal nesta fase é não sair da rotina, programe o trabalho e tenha mais equilíbrio nas exigências com sócios e a família. Mercúrio, amanhã estará na sua desfavorável 12ª casa, e aí vem mais problemas. C. 207 M. 1285

Peixes – Período em que resolverá muitos dos negócios. Conte com boa entrada de dinheiro. Trabalho lucrativo. Sensualidade ousada. Saúde ótima. Pode sair para fazer compras domésticas. C. 562 M. 4106

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM