Horóscopo de hoje: quarta-feira (12.03.25)

A vida sentimental dos nativos de Peixes é um tanto controvertida. Não é nada fácil “agarrar” alguém deste signo. Desconfiado e indeciso por natureza, ele não se entrega facilmente a qualquer tipo de paixão. Precisa sentir-se bem seguro e muito amado, senão torna-se terrivelmente ciumento.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias criativas. Tem uma forte energia, e está sempre em busca de novos desafios. Terá facilidade para trabalhos ligados ao grande público. É experiente, alegre e com facilidade para expressar seus desejos.

Alerta

Os nativos de Virgem passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa. Adie mudanças no trabalho. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos em supérfluos. Amor com ciúmes. Saúde em leve baixa.

Áries – Você está a um passo de sair da fase negativa. Conseguirá superar os desafios. Preste atenção à sua saúde, evite bebidas, cigarros e alimentos gordurosos. Não discuta com se amor. C. 552 M. 8570

Touro – A felicidade consiste em ter pensamentos positivos. Cuidado com a saúde, vida afetiva e familiar. Comece a organizar seus próximos passos e lembre-se que o Sol o desfavorecerá a partir do dia 20. C. 908 M. 0315

Gêmeos – Dia que poderá contar com sócios e pessoas ligadas ao seu trabalho. Descobrirá formas de organizar seus negócios e vida familiar. Conte com sócios e colegas. Realce o seu charme, cuide dos cabelos. C. 290 M. 3731

Câncer – A Lua vai favorecer seus negócios e trabalho. Terá todo o apoio que necessita para ter o sucesso, inclusive o financeiro. Seja mais prestativo com o seu amor. Positivo para viagens e compras. C. 679 M. 4984

Leão – Você se sente fortalecido para acertar os problemas do trabalho. Chegou a hora de encarar novos desafios e ajustar de vez as finanças. Procure ser mais prestativo com a família. Amor sensual. C. 826 M. 7653

Virgem – Você está passando pelo alerta e não deve brincar com a sorte, evite novos gastos e mudanças no seu trabalho. Controle sua ansiedade e conseguirá o equilíbrio financeiro. Amor negativo. C. 335 M. 2896

Libra – Fase em que conseguirá o equilíbrio, inclusive na vida profissional. Conte com boas energias nas finanças. Há sinal de tranquilidade em seu lar. Colabore com a família. Abra o coração para o amor. C. 183 M. 9946

Escorpião – Fase que recebe o apoio que busca no trabalho. O ambiente está bem amparado pelos astros. Pode realizar compras, novos negócios, viagens e acertos domésticos. Amor com companheirismo. C. 065 M. 1608

Sagitário – O dia não poderia ser melhor, resolverá fácil os problemas domésticos. Sua energia está em alta trazendo a vontade de sair da rotina. Pode viajar e realizar compras para o lar. Amor com muita atração. C. 914 M. 0187

Capricórnio – Dia que estará um tanto tenso e, não deve descontar na família seu nervosismo. Prepare-se para acertar as finanças. O clima na vida afetiva pede muito amor, paz e compreensão. Cuide da saúde. C. 413 M. 5464

Aquário – Período que estará preparado para acertar as finanças e sair para novos negócios com a família. Nada impedirá o seu sucesso e tranquilidade. Conte com sócios ou superiores. Mudanças na vida afetiva. C. 791 M. 6526

Peixes – A sua maior motivação será o sucesso profissional e financeiro que está em suas mãos. Terá aprovação da família para realizar as mudanças no seu lar. Boa entrada de dinheiro. Saúde perfeita. C. 249 M. 8275

