Horóscopo de hoje: quarta-feira (15.01.25)

O capricorniano embora este longe de ser uma pessoa apaixonada saberá conquistar a pessoa certa pois ela perceberá que por trás desse alguém aparentemente frio que raramente faz elogios e cumprimentos corteses, há um ser meio, sincero e leal que sabe amar e ser amado.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ser uma pessoa com muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os nativos de Leão passam o dia no alerta e os astros aconselham manter a rotina no trabalho. Evite gastos que possam comprometer suas finanças. Não entre em discussões com seu par afetivo ou família. A saúde pede alguns cuidados.

Áries – Evite se indispor com familiares, no setor de negócios, no trabalho e pessoas de prestígio. Cautela com novos gastos e mudanças no lar. Vênus não protege a vida afetiva e financeira. C. 974 M. 5842

Touro – Fase de ótimas energias, você se sente bem, seu otimismo e força de vontade abrem as portas do sucesso. Com certeza realizará ótimos negócios e terá a satisfação com entrada de dinheiro. Amor suave. C. 879 M. 4028

Gêmeos – Conseguirá superar alguns obstáculos financeiros e, ter o dinheiro que necessita. Evite negociar com Capricórnio e Aquário. Mudanças no lar. Avalie o que é mais importante. Não se exponha com seu amor. C. 110 M. 9678

Câncer – A Lua no seu signo dá mais energia e fortalece seu otimismo. Explore sua intuição para realizar negócios e acertar algumas pendências. Tire proveito, as finanças estão bem. Amor em destaque. C. 314 M. 7962

Leão – O seu dia será no alerta, a Lua desfavorece novas ações e pode haver dificuldades profissionais. Cuidado com atitudes impulsivas com a família. Adie viagens e compra. Não discuta com seu amor. C. 401 M. 2549

Virgem – O clima é de colaboração no seu trabalho e negócios. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Desfrute do bom relacionamento afetivo, pode assumir compromisso. Tente na loteria. C. 550 M. 6483

Libra – O dia será positivo para resolver assuntos da família. Coopere com todos, principalmente com Sagitário e Peixes. A pessoa amada esta um tanto desligada, por isso seja mais amoroso. Finanças neutras. C. 068 M. 8154

Escorpião – Hora de ganhar admiração das pessoas com as quais trabalha. Fase para melhorar os ganhos e ter ajuda profissional. Acentuado seu senso de proteção à família. Vem mais carinhos do seu amor. C. 692 M. 2917

Sagitário – Evite seu lado possessivo em termos financeiros e profissionais. Esta fase traz novas chances de ganho. Seja mais atencioso com a família. Paixão por Gêmeos. Amor com atração. C. 735 M. 3381

Capricórnio – Hora de ganhar prestígio nos negócios e trabalho. Mercúrio no seu signo estimula associações com pessoas criativas. O amor vem com paixão e oportunidades de melhorar seus sentimentos. C. 287 M. 7596

Aquário – Você ainda tem uma fase difícil, lembre-se que Sol e Mercúrio, não o favorecem. A preocupação com a família pode trazer muita confusão. Fique na rotina, não viaje. Apreensão com filhos e finanças. C. 425 M. 0230

Peixes – Dia que estará mais entusiasmado com o setor profissional que volta a trazer equilíbrio financeiro. Conquistará mais prestígio com sócios e familiares. Acredite na sua intuição. Amor impulsivo. Tente na loteria. C. 0439 M. 1705

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM