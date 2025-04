Horóscopo de hoje: quarta-feira (16.04.25)

Os arianos são simpáticos, honestos e diretos em seus relacionamentos de amizade, como em tudo o mais na vida. Sérios, conquistam uma amizade facilmente: na verdade, eles são às vezes tão orgulhosos em sua maneira de falar e agir que chegam mesmo a assustar amigos em potencial. Por outro lado, os arianos serão valorizados pela honestidade e franqueza de suas relações.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa ativa, por isso está sempre em busca de um novo objetivo que o estimule profissionalmente. O sucesso para este nativo é uma questão de tempo, e nunca desistirá de um sonho até alcançá-lo. Firme, audacioso e competente.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e a rotina é indicada durante este período negativo. Deixe o trabalho como está e não corra riscos financeiros. No amor, procure dar espaço para seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

