Horóscopo de hoje: quarta-feira (16.10.24)

A mulher de Libra embora no fundo possa ser ansiosa e insegura tem muita classe. Há uma tendência para que venha a casar cedo e há possibilidade de que venha a se envolver romanticamente mais de uma vez. Visto uma tendência a relacionar-se com homens atenciosos e indulgentes, é bem possível que se envolva com alguém muito mais velho ou muito mais novo.

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta e os astros indicam a rotina como o melhor caminho durante este período negativo. Cuidado com mudanças de última hora no trabalho. Evite cobranças exageradas com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – O dia é de alerta, a Lua indica alguns problemas de saúde. Poderá enfrentar discussões na área profissional, o ideal é evitar mudanças ou início de negócios. Cuidado com invejosos. Embaraços no amor. C. 045 M. 3257

Touro – Fase que pode organizar com sucesso seus negócios e o trabalho. Positivo para tratar de assuntos bancários e imóveis. Apoio de todos da família em decisões no seu lar. Amor movimentado. C. 244 M. 0490

Gêmeos – Período de sorte nos contatos de negócios e aumento nos ganhos para empregados ou proprietários. Saúde perfeita e disposição para compras e viagens. Proteção da família. Amor vibrante. Tente na loteria. C. 824 M. 1134

Câncer – A convivência familiar esta pacífica, você transmite boas energias e, há chances de melhorar suas finanças. Solução de problemas do trabalho. Bom dia para viagens e compras. Organismo perfeito. C. 559 M. 6379

Leão – Dia que estará exigente no seu ambiente de trabalho, evite mudanças e se cuide com os invejosos. Use o diálogo com a família. Desfavorável para viagens e compras à prazo. Amor em paz. C. 477 M. 7822

Virgem – Fique atento as oportunidades de negócios. Conseguirá organizar suas finanças e terá boa entrada de dinheiro. Momento agradável no amor, que vem com mais paixão. Não discuta com Áries e Leão. C. 931 M. 3713

Libra – Período que se dedicará mais aos assuntos financeiros da família, e acertará todas as questões. Inspiração no trabalho. Chances para quem precisa ou quer de um novo negócio. Amor ardente. Saúde protegida. C. 387 M. 8202

Escorpião – A fase atual pede paciência com os problemas do trabalho. Não espere colaboração e vá planejando seu futuro para depois do dia 22. O amor vem vibrante, com definição. Inicie tratamento de saúde. C. 711 M. 0857

Sagitário – A fase será bem complicada em relação ao setor de trabalho e negócios. Terá dificuldades de se fazer entender, Mercúrio desfavorece suas iniciativas. O amor também esta em baixa. Evite viagens. C. 624 M. 5971

Capricórnio – Você esta com energia de sobra para iniciar projetos de negócios, acertar o trabalho e ter apoio da família em termos financeiros. Apenas seja mais prestativo com seu amor. Bom para compras. C. 393 M. 2168

Aquário – Você esbanja saúde e tem vontade de sair da rotina. Fase para negócios, compras, viagens, decisões profissionais e início de novos compromissos financeiros. Entusiasmo na vida familiar. C. 549 M. 1085

Peixes – A Lua esta no seu signo e os problemas desaparecem. Mercúrio e Vênus na sua positiva nona casa dão o aval para a felicidade. Saúde em ordem. Boa fase para ganhar dinheiro. Amor com sensualidade. C. 403 M. 8544

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM