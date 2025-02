Horóscopo de hoje: quarta-feira (19.02.25)

A pessoa com ascendente Peixes é idealista e espiritual. Tem poderes ocultos. Parece ter comunicação com Deus e pode adivinhar o que o outro está pensando e sentindo. Consegue penetrar na mente humana e entender suas tristezas. Pode ser sonhador demais e fugir um pouco da realidade. É um pouco agitado e sente necessidade de mudanças, viagens e passeios.

Quem nasceu hoje

É autêntica em seu modo de agir, e procura transmitir isso para as pessoas do seu convívio. A inteligência acima da média o fará alcançar postos de destaque no setor profissional. É firme, arrojado e companheiro leal.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa. Não corra risco desnecessário no setor financeiro. Controle a impulsividade para não magoar a pessoa amada e família. Saúde neutra.

Áries – Fase que você sente que nem tudo acontece como o planejado. É o seu inferno astral, procure entender que terá dificuldades no trabalho. Não negocie com Libra. Amor com carinhos. C. 808 M. 4076

Touro – Período que recebe apoio da família para novas realizações financeiras e domésticas. Terá a seu favor uma indicação positiva para organizar e levar adiante seus projetos de trabalho e negócios. Amor neutro. C. 630 M. 9141

Gêmeos – Dia para novas realizações na área comercial Terá o aval de sócios, colegas ou superiores para concretizar muitos dos seus projetos. Seu amor procura assumir o relacionamento com mais compreensão. C. 953 M. 7415

Câncer – Você sente que terá chances para ganhar mais e, dar apoio que a família necessita. Positivo para viagens, compras e início de novos projetos domésticos. Trabalho sem dificuldades. Evite os ciúmes. C. 521 M. 6830

Leão – Os problemas que enfrentou no trabalho e negócios ficaram para traz, momento para mudar muitas coisas em sua profissão. Colabore com Libra e Peixes. O amor flui para a paixão. C. 062 M. 1593

Virgem – Fase que terá abertura para incrementar seus negócios. Sua força de vontade irá prevalecer no relacionamento com colegas de trabalho. Vem mais chances financeiras com Peixes e Touro. C. 196 M. 2658

Libra – A Lua esta no seu signo e você deve aproveitar para realizar compras e mudanças na decoração da sua casa. Todos procuram o entendimento, principalmente a pessoa amada. Tome mais água, pratique esporte. C. 245 M. 3128

Escorpião – Você está passando pelo alerta e, não deve sair da rotina. Adie viagens, compras, mudanças no trabalho e negócios. A pessoa amada está muito ciumenta e exigente. Nada de atritos. C. 432 M. 5497

Sagitário – Dia que está de bom humor, aceite as mudanças no seu lar. Procure colaborar com o setor financeiro. Terá cooperação efetiva das pessoas com as quais trabalha. Amor suave. C. 370 M. 0986

Capricórnio – A fase atual indica novas amizades e auxílio da família em seus projetos financeiros. Saia para negociar, realizar compras e participar de projetos para abrir frentes de trabalho. Amor com ciúmes. C. 719 M. 8702

Aquário – Nesta fase terá tudo o que quiser em termos profissionais e financeiros. A família sabe da sua capacidade em resolver os problemas ligados aos negócios. Saia para compras. Amor com paixão. C. 080 M. 1264

Peixes – Período que começa a se definir seu sucesso profissional e financeiro. Você só tem que ir em frente e pôr de lado os problemas que se dissipam com o tempo. Comunicação fácil com a família. Acertos no amor. C. 508 M. 6351

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM