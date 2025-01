Horóscopo de hoje: quarta-feira (22.01.25)

Enigmáticos e reservados, os aquarianos apresentam uma curiosa dualidade íntima que não provém de seu temperamento, mas sim, de sua extrema sensibilidade. São extremamente afetados pelos ambientes e pelas pessoas, e sua aura vibra em constante afinidade ou repulsa; desta forma, ao mesmo tempo que se mostram sociáveis e afáveis são também retraídos e silenciosos.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças no relacionamento afetivo.

Áries – Você precisará se conscientizar que os inimigos estão por aí mandando energias negativas. Convém não se indispor. Seja otimista e vá em busca dos seus ideais. Se amor precisa de atenção. C. 409 M. 7180

Touro – Esta fase traz muita sorte nos negócios, chances de ganho, inclusive na loteria. Contatos com pessoas experientes melhoram as finanças. Amor com equilíbrio. Seu organismo pede atenção, evite o álcool. C. 342 M. 5678

Gêmeos – O Sol em Aquário fortalece suas ambições profissionais e familiares. Será dominado pelo sucesso. Viagens, compras, mudanças no lar e chances de ter apoio de sócios e do seu amor. C. 123 M. 4365

Câncer – Dia que você acorda meio esgotado, por isso o ideal é não realizar mudanças nos negócios e também evitar discussões com a pessoa amada. Não se desespere com as dificuldades. Evite novos gastos. C. 876 M. 1029

Leão – Você equilibrará os negócios e poderá contar com apoio na área profissional. Suas aspirações serão plenamente satisfeitas. Conseguirá ter o dinheiro que necessita. Amor estará um tanto difícil. C. 767 M. 8594

Virgem – Neste período precisará ter cautela com os gastos e não deve enfrentar pessoas negativas. Oportunidade para mudar o rumo dos negócios e ter apoio. Mais prazer na vida afetiva. C. 690 M. 3802

Libra – A Lua esta no seu signo e você deve aproveitar as chances que estão chegando no lar e nos negócios. Novidades financeiras, pode sair para compras. O amor promete muita paixão. C. 153 M. 9530

Escorpião – Você passa o dia no alerta e deve ter tranquilidade para enfrentar os problemas que este período promete. Evite discutir ou criar encrencas com a família. Organismo com perda de energia. Amor com ciúmes. C. 924 M. 6207

Sagitário – O seu dia será de muita sorte no trabalho, chances de compras e pequenas viagens. É hora de aproveitar para renovar os negócios. Tranquilidade no lar, vem mais paixão do seu amor. C. 317 M. 2946

Capricórnio – Você atualmente recebe boas indicações do Sol na sua segunda casa e, com isso vem mais dinheiro. Apenas seja mais atencioso com seu amor. Bons negócios e equilíbrio com a família. C. 061 M. 7810

Aquário – Fase que sente que tudo e todos colaboram com seus ideais. Solução rápida de assuntos ligados ao lar e negócios com parentes. Trabalho e saúde em alta. Espere renovação no amor, vem novidades. C. 838 M. 0756

Peixes – Período que o Sol na sua desfavorável 12ª casa atrapalha sua tranquilidade. Tenha fé para enfrentar este período. Não é hora de investir em novas ideias. Fique na rotina. Problemas no trabalho. C. 587 M. 4494

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM