Horóscopo de hoje: quarta-feira (23.04.25)

Para o taurino a amizade é como o amor, tende a crescer aos poucos. Porém, quando se consolida, raramente termina. Valoriza as coisas boas e bonitas da vida, ama o conforto e o prazer. Tem o sentido do tato e do paladar bem aguçado. Sua ação é lenta, concentrada e tranquila, buscando resultados práticos. Assume a responsabilidade com firmeza e seriedade.

Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Está sempre contribuindo para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e os astros indicam rotina nesta fase negativa. Não deixe que a intransigência atrapalhe o relacionamento no setor de trabalho. Adie compras e mudanças. Saúde em baixa. Amor com ciúme.

Áries – A partir de agora você tem um período com boas energias direcionadas para seus negócios e trabalho. Maior segurança financeira, pode ir em busca de novos empreendimentos. No amor não crie problemas. C. 162 M. 3151

Touro – O seu comportamento está mais alegre indicando a vontade de vencer e mudar muita coisa nos negócios e trabalho. Maior segurança na vida familiar. Amor participativo. Saúde ótima. C. 220 M. 8476

Gêmeos – Fase mais difícil no trabalho e com a família. Procure usar a força de Mercúrio, para ampliar sua mente em busca do equilíbrio. A pessoa amada está mais sensível. Cuide da ansiedade. C. 701 M. 4237

Câncer – Você está pronto para usufruir desta fase feliz. Faça tudo com leveza. Bom relacionamento familiar. No trabalho ainda terá algumas exigências, mas o sucesso está perto. Amor com paixão. C. 543 M. 9804

Leão – A presença de Marte, no seu signo o coloca no topo do sucesso. Arregace as mangas e realize às mudanças nos negócios, trabalho e vida familiar. Dia feliz. Amor com sintonia e paixão. C. 495 M. 0180

Virgem – O Sol na sua poderosa nona casa traz muito equilíbrio para sua vida. Você estará pronto para realizar mudanças no lar e trabalho. Você é um privilegiado. Bom astral no amor. Pode viajar. C. 878 M. 1395

Libra – Dia que poderá mudar alguns dos projetos doméstico. Tome cuidado para não criar problemas com seu amor. Será necessário determinação para alcançar seus objetivos. Não crie disputas no seu lar. C. 686 M.8640

Escorpião – Dia para resolver os problemas domésticos. Sua criatividade vai surpreender. Dinheiro inesperado vai ajudar em suas contas. Ative a vida social e saia para acertar assuntos do trabalho. Amor em alta. C. 434 M. 6098

Sagitário – Você caminha com mais tranquilidade em sua vida profissional e financeira. Relaxe e aceite apoio em novos negócios. Vênus, na sua terceira casa, equilibra o relacionamento afetivo. Saia da rotina. C. 128 M. 3967

Capricórnio – Pode fazer novos acordos financeiros. Chances de conquistar o sucesso nos negócios e abrir novas frentes de trabalho, inclusive os projetos emperrados. Amor com paixão. Tente na loteria. C. 359 M. 5026

Aquário – Dia que estará pronto para resolver de vez os problemas domésticos. Bons estímulos para sua vida financeira. Afaste os pensamentos negativos e, não tenha receio em abrir novos caminhos, inclusive no lar. C. 245 M. 0713

Peixes – Você passa pelo alerta e o ideal é ficar na rotina, adie viagens, compras e não se sinta perdido em relação a sua vida familiar. Seus negócios estão neutros, mas não espere nada ruim. Amor em baixa. C. 919 M. 4571

