Horóscopo de hoje: quarta-feira (23.10.24)

O escorpiano é uma pessoa bastante autossuficiente e com tendências individualistas, sua carreira profissional deverá se desenvolver em áreas que lhe permitam liberdade total na tomada de decisões e na maneira de desempenhar suas funções. Sendo capaz de um raciocínio lógico bastante sutil, você deve procurar alguma inovação criativa para qualquer setor a que venha a se dedicar.

Quem nasceu hoje

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

Os cancerianos ainda passam o dia no a alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Adie todo tipo de inovação e mudanças em sua casa. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Fuja de discussões com seu par afetivo.

Áries – A fase atual indica mudanças nos negócios e abertura no setor de compras. Vênus, favorece o relacionamento afetivo, com definições. Organismo com boas energias. Dê apoio à parentes. C. 376 M. 2969

Touro – O clima é de ótimo movimento nos negócios e trabalho. Poderá contar com sócios ou superiores trazendo equilíbrio nas contas. As finanças estão em ritmo de progresso. Amor com muita paixão. C. 403 M. 9605

Gêmeos – Você passa melhor o dia, a Lua esta no seu signo. Conseguirá o apoio que necessita para resolver problemas da família. A vida amorosa pede amadurecimento. Cuide da saúde, pratique esporte. C. 755 M. 2767

Câncer – O dia é de alerta, você pode ficar confuso e nervoso no trabalho. Aceite suas limitações nas finanças e equilibre os negócios. Dê apoio ao seu amor. A família procura colaborar. Adie viagens e visitas. C. 290 M. 5256

Leão – A influência de hoje indica a necessidade de resolver os problemas da família. Haverá boas perspectivas de harmonia com todos. O trabalho esta exigente. Evite mudanças. Seu amor continua apaixonado. C. 841 M. 3375

Virgem – Fase de novos objetivos na vida profissional e, com certeza irá realizar grandes mudanças. Cresce o apoio de sócios, colegas e superiores em todos seus negócios. Melhora a relação com a família e seu amor. C. 880 M. 4719

Libra – Você terá todas as chances que quiser aproveitar na vida profissional. Arregace as mangas e conquiste todos os seus objetivos. Forte ligação com a família. Agradável convivência com seu amor. C. 920 M. 7431

Escorpião – A influência atual do Sol no seu signo ao lado de Mercúrio, é o que estava esperando para viver melhor. Harmonia com a família e seu amor. Novas chances de progresso na profissão. Saúde ótima. C. 407 M. 8583

Sagitário – Período que precisará de paciência e rotina. O seu inferno astral indica influências negativas no trabalho e negócios. Fique atento para evitar disputas que só trarão desgosto. Cuide da saúde. C. 634 M. 1192

Capricórnio – Dia que vai se expressar fácil e conseguir apoio no trabalho e ter chances nos negócios. Seja rápido na busca de soluções financeiras. Com seu amor o ideal é a compreensão. Pode iniciar tratamento médico. C. 163 M. 6044

Aquário – Você pode contar e esperar pelo sucesso nos negócios e equilíbrio nas finanças. Os problemas que incomodavam começam a desaparecer. Nas coisas do coração, há sinal de muita paixão. Tente na loteria. C. 714 M. 0958

Peixes – Nesta fase deixe o coração instalar a harmonia e a paz. Melhoram as chances de crescimento profissional e financeiro. O dia requer criatividade no amor. Positivo para viagens, compras e novos negócios. C. 580 M. 9823

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM