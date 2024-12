Horóscopo de hoje: quarta-feira (25.12.24)

Os capricornianos são extremamente conservadores em seus pontos de vista com relação à lei e a ordem; ao cumprimento do dever e à responsabilidade. A maneira de pensar do capricorniano é sempre muito prático e objetivo, sua mente está sempre voltada par a realização de coisas concretas e essa percepção muitas vezes não se origina do estudo formal e sim de leituras e conversas.

Quem nasceu hoje

Transmite muitas alegrias as pessoas à sua volta. Com sua força de vontade é capaz de grandes feitos. Conseguirá se destacar onde os outros não conseguiram. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É sincero, capaz e organizado.

Alerta

Os nativos de Escorpião acordam no alerta, e os astros recomendam paciência com a família. Procure a confraternização neste dia especial. Deixe as preocupações de lado e viva em harmonia com às pessoas que gosta.

Áries – Natal de muita tranquilidade e presentes a dar e receber. Bons fluidos astrais equilibram a vida financeira e você se sente livre para estar de bem com todos. No amor vai chamar a atenção da pessoa amada.

Touro – Um Natal de luz e paz, que promete tranquilidade com a família e amigos. Recupera as energias e conseguirá ser agradável com todos. Viagens e encontros. Não abuse na alimentação. Amor descontraído.

Gêmeos – Fase que se sente mais tranquilo e sabe que daqui uns dias terá novos movimentos profissionais. Relaxe e aproveite este dia especial. Um Natal de carinhos da família. Mudanças positivas no amor.

Câncer – O dia promete ser feliz, muito mais do que esperava. Prefira se divertir com a família. Sinal de muita paz e amor. A saúde esta equilibrada. Trate de aproveitar. Também irá ter muitos presentes e lembranças.

Leão – O seu dia será agitado com familiares e amigos. O almoço de confraternização trará um Natal inesquecível. Reacende novos sonhos. Desligue-se das obrigações profissionais. Amor com paixão.

Virgem – Natal feliz de harmonia e luz. A família e seu amor transmitem energias de carinhos. Sentirá que muitos dos problemas se desfazem. Terá prazer em estar com os parentes. Coração a mil. Saúde ótima.

Libra – Você esta livre do alerta e conseguirá realizar muitos dos seus sonhos. Terá chances de vibrar com os familiares e seu par afetivo. Sua criatividade e vontade de estar com parentes trará amor, saúde e presentes.

Escorpião – O dia é de alerta e para ter um período harmonioso evite extravagâncias, que podem prejudicar seu organismo. Nada de bebidas e exageros alimentares. Os astros pedem cautela. Juízo heim!

Sagitário – Neste Natal sua vontade de passar boa energia a todos será bem recebida pela família e seu amor. O período mais difícil do ano já passou. Disposição para sair da rotina.

Capricórnio – O Natal muda o rumo da sua vida familiar, você sente que todos procuram colaborar. Aposte no seu talento e passe carinho a todos. O seu amor dá uma força para melhorar a convivência.

Aquário – O dia pode ser complicado, ainda mais se você se isolar da família. O Sol esta na sua desfavorável 12ª casa. Pegue leve com Escorpião, Libra e com seu amor. Evite viagens e gastos. Curta com a família.

Peixes – Aceite convites da família para o almoço de Natal. Mas, lembre-se que Vênus, não traz equilíbrio no amor, então não passe dos limites. Seja atencioso com todos. Evite exigências com a família.

