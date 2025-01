Horóscopo de hoje: quarta-feira (29.01.25)

Enigmáticos e reservados, os aquarianos apresentam uma curiosa dualidade íntima que não provém de seu temperamento, mas sim, de sua extrema sensibilidade. São extremamente afetados pelos ambientes e pelas pessoas, e sua aura vibra em constante afinidade ou repulsa; desta forma, ao mesmo tempo que se mostram sociáveis e afáveis são também retraídos e silenciosos.

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Será o apoio da família e amigos. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a calma no trabalho durante este período. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças no relacionamento afetivo.

Áries – Dia que o trabalho exige mais atenção, por isso planeje as mudanças espere a fase positiva. Vênus, estará no seu signo a partir do próximo dia 5. Ajuste os negócios da família. Amor confuso. C. 681 M. 5498

Touro – Você está com tudo bem equilibrado nos negócios e trabalho. Conseguirá acertar os problemas e dificuldades que incomodam. Seja prestativo. Finanças com sucesso. Equilíbrio com seu amor. C. 259 M. 0536

Gêmeos – A fase atual indica chances de mudanças nos negócios e trabalho. Bons resultados, com crescimento financeiro para a vida familiar. Positivo para compras, viagens e solução de problemas amorosos. C. 934 M. 1752

Câncer – Período que conseguirá resolver os problemas profissionais e conquistar mais prestígio. Conte com Touro e Libra. Entrada de dinheiro. Amor suave e feliz. Boa convivência com a família. C. 028 M. 7203

Leão – O período é bem equilibrado, se prepare logo terá maiores resultados das suas investidas profissionais. Procure apoio em familiares de Sagitário e Touro. O amor vem com força total, paixão em alta. C. 163 M. 8810

Virgem – A influência do Sol traz chances de resolver e até pensar em novos caminhos profissionais. O setor de dinheiro está equilibrado e você saberá como agir para conquistar mais ganhos. Amor com paixão. C. 413 M. 3942

Libra – Você estará envolvido nos assuntos dos parentes. Encontrará respostas positivas no setor financeiro. O amor precisa de carinhos e compreensão. Saia para compras de uso pessoal. Saúde equilibrada. C. 627 M. 9369

Escorpião – Dia que terá as respostas que necessita para organizar a vida familiar. Vem excelentes mudanças que podem ser até de moradia. Vênus realiza bons negócios. Não discuta com Peixes. C. 970 M. 6025

Sagitário – A influência do Sol traz chances de sair da rotina. Pode marcar viagens, compras e encontro de parentes. O trabalho continua em bom astral. Amor pedindo carinhos. Finanças ótimas. C. 846 M. 0672

Capricórnio – Você está livre do alerta, a Lua esta no seu signo e você pode levar adiante o trabalho e mudanças nos negócios que voltam a crescer. Aceite apoio de nativos de Câncer e Libra. Amor em fase de paixão. C. 265 M. 7590

Aquário – O dia é de alerta e os problemas com a família trazem dor de cabeça. Adie compras, viagens, assinatura de documentos e gastos fora do orçamento. Não conte com sócios ou superiores. Descanse mais. C. 507 M. 8184

Peixes – A presença do Sol na sua desfavorável 12ª casa é sinal de problemas de toda ordem. Evite viagens, compras, mudanças no seu trabalho ou negócios. Não crie expectativas. De apoio a família. C. 196 M. 4808

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM