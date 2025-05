Horóscopo de hoje: quinta-feira (01.05.25)

Quando um taurino se considera ofendido podem explodir em acessos de cólera verdadeiramente assustadores, e são capazes de inesperados e perigosos atos de violência. Ruminam a vingança com a mesma lentidão e perseverança que põem em todos os seus atos e dificilmente esquecem ou perdoam.

É uma pessoa com grande poder de persuasão. Conseguirá atingir altos postos de comando no mundo profissional. Nada será capaz de detê-lo até atingir seus objetivos. A família será seu porto seguro. Arrojado, competente e companheiro fiel.

Os cancerianos passam o dia no alerta, e devem ter cuidados redobrados em seu lar. Cautela com os gastos. Fuja de discussões ou poderá magoar seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

