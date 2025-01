Horóscopo de hoje: quinta-feira (02.01.25)

Os capricornianos são injustamente associados à ambição material. Na verdade, o simples fato de aprender a viver no mundo já é um desafio para eles. Acreditam que nada pode ser tomado à força, muito menos a sorte, que não é nenhum substituto para o trabalho. Assim, desenvolvem uma determinação de ferro que aplicam com paciência infinita nos sés esforços de controlar sua realidade.

Quem nasceu hoje

É o líder do seu grupo social. Está sempre á frente dos projetos, tanto na vida pessoal como profissional. Ativo, não teme enfrentar as adversidades que possam aparecer. A autoconfiança é uma de suas maiores virtudes. Sereno, intenso e decidido.

Alerta

Os aquarianos ainda passam o dia do ano no alerta e os astros aconselham rotina durante este período. Se puder adie mudanças e inovações no trabalho. Não entre em gastos fora do orçamento. Não discuta com seu par afetivo ou família.

Áries – Nesse início de ano você deve entrar otimista e começar a planejar seu futuro profissional e financeiro. Compromissos sociais, aceite convites e saia da rotina. Amor com sensação de paz e acertos. C. 270 M. 0841

Touro – O ambiente familiar não o preocupa e com isso pode realizar viagem de descanso e conhecer novos lugares. Muita vitalidade e vontade de estar ao lado do seu amor. Realce seu charme. Sonhe à vontade. C. 456 M. 7734

Gêmeos – Aproveite este período do ano para planejar a sua vida familiar e aceite convites de parentes para passar uns dias fora de casa. Mas, nada de excessos nas comidas e bebidas. Amor ideal. C. 945 M. 8684

Câncer – Você passa por um período movimentado com parentes e amigos. Começo de ano feliz, sem problemas. Momentos agradáveis junto do ser amado. As finanças estão equilibradas, pode gastar um pouco mais. C. 732 M. 5571

Leão – O começo do ano reserva satisfações com a família, e com a pessoa amada. Muita agitação com viagens, passeios e encontros. Relaxe mentalmente e veja o que já conquistou vem mais novidades. C. 083 M. 2694

Virgem – Você esta totalmente feliz e deve aproveitar a fase com viagens e encontro de parentes. Grande magnetismo, não se feche em sujas exigências. A felicidade esta bem próxima de você. Amor em dose dupla. C. 178 M. 4102

Libra – Nesta fase estará envolvido com a família. Excelente para convidar a todos para passarem uns dias em sua casa. Seja mais compreensivo com Aquário. Seu amor pede definições. Finanças bem colocadas. C. 027 M. 7269

Escorpião – A influência do Sol e Lua na sua terceira casa, indica satisfação com parentes, amigos e todos que fazem parte de sua vida. Bom estado de espírito. Muito magnetismo com a pessoa amada. C. 664 M. 3017

Sagitário – A influência astral desta fase não poderia ser melhor e sem sombra de dúvidas uma das mais positivas do ano. Use sua imaginação. Muitos convites para festas, viagens e reunião de amigos. Clima de romantismo. C. 112 M. 9953

Capricórnio – Você vive um clima de Ano Novo de festas, passeios, encontros, enfim tudo o que planejou acontece agora. Confraternização geral. Acertos afetivos, inspiração na vida a dois. Finanças em equilíbrio. C. 593 M. 6425

Aquário – A fase pede que se organize e que não espere de ninguém compreensão. Estará no alerta até o dia 3 às 12h22. Se desligue dos problemas profissionais, financeiros, domésticos e fique na sua. C. 309 M. 1359

Peixes – O período coloca você a pensar mais em suas exigências e necessidades tanto no lar como no trabalho. Vênus no dia 4, passa a transitar no seu signo. Acertos no amor e finanças. Agora vá devagar. C. 901 M. 4380

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM