Horóscopo de hoje: quinta-feira (03.04.25)

O arianos buscam no humor uma forma de chamar a atenção socialmente ou no trabalho. Com seu natural inclinação para a liderança não raro se veem na posição de motivar os mais “lentos”. Uma apresentação de negócios divertida e aparentemente despreocupada, por exemplo, pode proporcionar melhores resultados que algo sério. E já que progridem ao obter resultado, o senso de humor é um talento que se desenvolverá se for cultivado.

Quem nasceu hoje

Sua capacidade de análise é acima da média. Nada o fará desistir de um objetivo, principalmente no que se refere a carreira. Resolverá os problemas no momento em que aparecerem, pois não gosta de meios termos. Ativo, leal e enérgico.

Alerta

Os nativos de Gêmeos ficam no alerta até às 19h51, e a rotina deve ser sua aliada durante esta fase desfavorável. Após este horário quem precisará de cuidados serão os cancerianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – O seu dia será atribulado, convém pensar muito antes de tomar decisão em sua área profissional. As finanças estão equilibradas e você deve evitar novos gastos. Amor exigente. Cuide da saúde. C. 359 M. 6045

Touro – Você terá facilidade para se relacionar com pessoas do seu trabalho e com a família. Somente evite passar dos limites e não inicie novos negócios. Cuidado com invejosos. Amor forte. Saúde em ordem. C. 569 M. 0724

Gêmeos – O seu dia será exigente no trabalho, o ideal é deixar tudo como está. Você fica no alerta até às 19h51. Adie compras, viagens e novos compromissos financeiros. Não conte com seu amor. C. 791 M. 2512

Câncer – Fase tranquila no seu trabalho, com chances de compras, vendas e até novos negócios. Receberá ajuda importante nas finanças. Amor com paixão. Mas, se organize o seu alerta tem início às 19h51. C. 608 M. 5189

Leão – O seu astral está bem positivo e você pode confiar na sorte. Trabalho, negócios e finanças com grande movimento, o que deve melhorar os lucros. Amor em paz. Favorável para viagens, compras e visitas. C. 173 M. 3897

Virgem – Mercúrio seu planeta ativa o trabalho e negócios. A família transmite muita paz com chances de resolver antigos problemas. Boas energias para compras e encontro de amigos. Amor exaltado. C. 448 M. 1650

Libra – Você estará um tanto exigente com a família, o que pode provocar problemas e discussões com Sagitário e Gêmeos. As finanças estão bem colocadas, mas poderá ter disputas no trabalho. Realização no amor. C. 049 M. 6370

Escorpião – A forte presença de Vênus e Mercúrio na sua positiva quinta casa é sinal de melhora financeira. O trabalho e negócios tendem a crescer. Tente em jogos e sorteios. Amor com paixão e acertos. C. 328 M. 7406

Sagitário – Período que terá colaboração no trabalho com chances de resolver problemas que o incomodam. Equilíbrio nas finanças. Apoio de Câncer e Peixes. Seu amor anda meio desligado, procure se acertar. C. 882 M. 9291

Capricórnio – Você encontra a serenidade que busca em seu lar. Chances de melhorar as finanças e conquistar novos campos de ganhos. Os astros garantem mais atenção do seu amor. Tente na loteria. C. 533 M. 0785

Aquário – A fase atual traz novas possibilidades de aumentar seus ganhos e, com isso a tranquilidade financeira no lar e na profissão. Novos contatos de negócios, com chances de viagens e compras. Amor suave. C. 614 M. 7568

Peixes – A influência de Mercúrio e Vênus no seu signo indicam uma fase de destaque nos seus negócios e trabalho. Garantias de boa entrada de dinheiro e acertos no lar. Amor com surpresas. Saúde ótima. C. 967 M. 2938

