Horóscopo de hoje: quinta-feira (06.02.25)

O aquariano prefere seguir as suas regras, já que é muito independente, dessa forma estabelece as suas próprias leis, sua relação com a vida. Adora surpreender e fazer diferente, sua principal característica é a originalidade. Enquanto não se auto afirma, é visto pelas pessoas com extravagantes, gosta de chocar os mais conservadores.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. A lealdade e companheirismo são suas maiores virtudes. Corajoso, intenso e visionário.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e a rotina será imprescindível durante esse período negativo no trabalho. Não troque o certo pelo duvidoso. Evite ser possessivo na vida a dois. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – O dia é ótimo para iniciar projetos comerciais, confie na sua capacidade de abrir caminhos. Poderá contar com apoio de superiores. Você se sente pronto para novas realizações até o dia 18. Amor elevado. C. 056 M. 1875

Touro – Você está livre do alerta e deve ficar ligado nos seus projetos, acerte o trabalho e pode esperar que os resultados virão logo. Não exagere nos gastos. Algumas dúvidas e exigências do seu amor. C. 514 M. 2606

Gêmeos – O seu alerta indica a necessidade de não sair dos limites. Adie compras, viagens, decisões domésticas ou afetiva. Fique atento com o setor financeiro. Desfavorável para mudanças e compras a prazo. C. 793 M. 4727

Câncer – Nesta fase suas contas estão em dia e o momento é positivo nos negócios. Dê mais atenção ao seu amor que anda desligado. Demonstre suas emoções no lar. Pode iniciar tratamento estético. C. 184 M. 6960

Leão – Fase positiva no trabalho, conseguirá acertar os problemas existentes e conseguirá o sucesso. Mais uns dias e terá mudanças nos negócios com grande aval financeiro. Conte com Áries e Escorpião. C. 803 M. 3214

Virgem – Um bom dia para lidar com o setor financeiro, as notícias são positivas, poderá contar com boas oportunidades de equilibrar o seu caixa. Carinhos da família. Positivo para acertar o amor, evite críticas. C. 938 M. 1142

Libra – Você terá uma fase tensa, precisará dar mais atenção aos problemas da família. Não fique só reclamando, atue para mudar as coisas. O trabalho vem com equilíbrio e boas condições financeiras. C. 418 M. 9501

Escorpião – Período para resolver os problemas da família, com chances de acertar as finanças. Pode sair para compras domésticas. O trabalho e negócios tendem a se estabilizar. Dê apoio ao seu amor. C. 670 M. 2037

Sagitário – A influência do Sol na sua terceira casa traz apoio de colegas, sócios ou superiores nos negócios. Fase para ganhar mais. No amor, procure entender os defeitos do seu par afetivo, evite discussões. C. 231 M. 8945

Capricórnio – Dia que deve ter paciência com a pessoa amada e dialogar para esclarecer os impasses. O ideal é não crias problemas com ninguém. Aproveite a fase para ter equilíbrio financeiro. Tente na loteria. C. 349 M. 7383

Aquário – Você deve procurar a família e resolver os problemas financeiros. Chance de bom envolvimento que trará a sensação do sucesso. O astral indica excelentes negócios. Dê mais atenção ao seu amor. C. 865 M. 3458

Peixes – A fase atual pede que não passe dos limites ao negociar, realizar compras a prazo ou discutir no seu setor de trabalho. Pode contar com apoio da pessoa amada. Não viaje. C. 722 M. 6791

