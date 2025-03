Horóscopo de hoje: quinta-feira (06.03.25)

Touro tem uma personalidade paciente, firme e digna de confiança. As pessoas sabem o que esperar de um taurino, a menos que alguém cometa o erro de provocá-lo! Cordial e sensual, aprecia as coisas boas. Como é motivado pela sempre presente necessidade de segurança, se revela excelente no que diz respeito aos negócios.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa capacitada e não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. É um perfeito chefe de família. Companheiro, vigoroso e inteligente.

Alerta

O dia é desfavorável para os nativos de Gêmeos e os astros recomendam cautela nos negócios. Evite correr riscos desnecessários nas finanças. No amor, de mais espaço para seu par afetivo. Cuide da sua saúde. Viagens neutras.

Áries – Período que deve evitar a ansiedade, espere mais uns dias para ter melhores resultados nos negócios e trabalho. Mercúrio e Vênus, até mandam uma nova energia, mas não abuse. Problemas de saúde. C. 864 M. 3242

A Lua está no seu signo, mas o ideal é evitar novos gastos e discussões no trabalho. Poderá perder amigos, vá devagar. Procure ouvir conselhos dos mais experientes. Dê atenção à pessoa amada. Saúde boa. C. 045 M. 6219

Você passa o dia no alerta e não deve se abater com as dificuldades no trabalho. Não saia para novos negócios. Dê atenção à sua família. Evite novos gastos. Amor com ciúmes. C. 646 M. 1962

O contato profissional está em alta, pode realizar bons negócios. Satisfação com o andamento das finanças, que se estabilizam. Amor suave com a pessoa amada. Saúde equilibrada. Apoio da família. C. 311 M. 9502

Dia de ótimas energias que trazem satisfação com o andamento dos negócios e trabalho. Boas iniciativas para resolver os problemas domésticos. Pode aceitar apoio de sócios ou superiores. Amor tranquilo. C. 282 M. 5026

Você está vindo de um período que a família colabora com seus projetos de trabalho. Crescimento financeiro. Suas emoções serão recompensadas com carinhos. Amor sem receio. C. 598 M. 8133

Você se sente um pouco esgotado e não deve abusar na alimentação. Se atenha somente ao que for preciso. Agitação na vida familiar pode causar nervosismo. Leve tudo com calma. Seu amor colabora. C. 302 M. 4491

Dia que terá satisfação com as pessoas do seu convívio profissional. Mudanças no setor financeiro, pode até iniciar novos negócios. A família colabora trazendo crescimento doméstico. Amor total. C. 820 M. 0684

Você estará pronto para usufruir de boas mudanças na vida familiar. Saia para compras domésticas e até negociar seu imóvel. Finanças em ascensão. Conte com Aquário e Câncer. Coração com paixão. C. 453 M. 8875

A influência do Sol na sua terceira casa traz chances de bons negócios, apoio no seu trabalho e mudanças na vida familiar. Você poderá realizar antigos projetos. Conquista no amor. C. 188 M. 4347

A solução financeira que estava esperando agora deve se consolidar. Em alta seus negócios, o trabalho e entrada extra de dinheiro. A família colabora. Amor com romantismo. C. 939 M. 7650

Você está vivendo uma fase de felicidade no seu lar, com seu amor, acertos profissionais e crescimento financeiro. Grandes expectativas com bons resultados nos empreendimentos. C. 501 M. 9758

