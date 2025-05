Horóscopo de hoje: quinta-feira (08.05.25)

Touro é um signo da Terra, de natureza fixa, por isso ninguém consegue ser mais parado do que o nativo deste signo. Pode ser que seja exagero, mas a verdade é que o taurino precisa de alguma forma de segurança material para sentir que tem o controle absoluto da situação, mesmo que para isso seja obrigado a se controlar mais em seus gastos. As profissões que mais tem a ver com ele são: fazendeiros e ainda artistas.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta forte; poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Alerta

Os librianos acordam no alerta e a indicação é de rotina durante este período negativo. Adie para quando estiver melhor posicionado as mudanças e acertos no campo de trabalho. No amor, evite cenas de ciúmes. Saúde em leve baixa.

Áries – Você terá oportunidades para organizar e mudar alguns dos negócios. Pode acertar parceria com Virgem e Leão. Apoio de quem não esperava. Fase de progresso e saúde. Amor com emoções. C. 613 M. 1031

Touro – A fase atual pede que organize os negócios e, até pense numa ampliação. Garantia de sucesso. A partir do dia 11, Mercúrio abre caminhos para melhorar a comunicação com a família, superiores e seu amor. C. 408 M. 2619

Gêmeos – Período que podem aparecer problemas no trabalho e no seu relacionamento. As relações profissionais devem ser cuidadas com carinho. Evite qualquer tipo de mudança e novos gastos. C. 820 M. 3708

Câncer – Fase tranquila em seus projetos. Marte, na sua segunda casa astral, indica novos negócios, envolvimento profissional e grande oportunidade de progresso. Amor em fase de paixão. C. 556 M. 9845

Leão – O Sol favorece os assuntos materiais. A Lua protege as coisas do coração. Tranquilidade para mudar o que não interessa, e estabelecer novos projetos financeiros. Assuntos do lar trarão paz e alegria. C. 969 M. 5181

Virgem – Você esta livre do alerta, o dia indica possibilidade de organizar os negócios e planejar viagens ou mudanças no lar. O que você quiser irá conquistar e resolver. Amor em destaque, paixão à vista. C. 731 M. 4364

Libra – O dia é de alerta, a Lua desfavorece novas ações nos negócios e trabalho. Adie viagens, compras e mudanças no lar. Envolvimento amoroso pode trazer aborrecimentos. O ideal é ficar na rotina. C. 280 M. 3456

Escorpião – Fase que se sente bem e, deve aproveitar para dar sequência nos seus projetos de trabalho. Positivo para equilibrar o setor financeiro. No amor, tudo caminha tranquilamente. C. 478 M. 1697

Sagitário – Você esta passando por uma fase positiva e, sente que as mudanças que pretende realizar na vida profissional e familiar trarão alegrias. Prepare-se para ter melhores condições financeiras. Ajustes com seu amor. C. 148 M. 0905

Capricórnio – Seus planos financeiros e familiares terão sucesso, portanto organize sua vida e seja rápido nas decisões. Pode ganhar dinheiro numa atividade extra. Tranquilidade e paz no lar. Amor e paixão. C. 395 M. 2584

Aquário – O período traz Plutão retrógrado no seu signo, seja determinado. Não espere melhorar nada, vá atrás dos seus objetivos domésticos e deixe os negócios em ordem. Amor precisando de carinhos. C. 017 M. 8722

Peixes – Dia que deve usar sua intuição para estimular os negócios, e aceitar colaboração no setor financeiro. Poderá ter uma nova proposta de trabalho. Agite a vida social, aceite convites. Amor com sonhos. C. 552 M. 7271

