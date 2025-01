Horóscopo de hoje: quinta-feira (09.01.25)

A criança de Capricórnio muitas vezes aparenta ser mais egoísta que as outras crianças de sua idade. É teimosa e difícil de lidar, fingindo que não ouve quando é chamada, agindo como se não fosse com ela que se estivesse falando. Em geral é mais séria que as outras e age de maneira mais adulta que as demais.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 22h08 e os astros aconselham a rotina enquanto durar esta fase desfavorável. Procure ter paciência diante dos problemas. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Gêmeos nos próximos dois dias e meio.

Áries – A partir de hoje Vênus, transita pela sua 12ª casa e traz problemas para o setor financeiro e afetivo. Terá o apoio da família, Marte dá o suporte que precisa. Não discuta com seu amor e equilibre os gastos. C. 420 M. 2054

Touro – Você ainda passa o dia no alerta e deve evitar novos gastos, viagens, mudanças nos negócios ou trabalho. A Lua entrará no seu signo a partir das 22h08. Preste atenção ao que diz ao seu amor. C. 199 M. 9615

Gêmeos – Use firmeza nas ações ligadas aos negócios e compras domésticas. Facilidade para lidar com as mudanças no trabalho. Se prepare que a partir das 22h08 entrará no alerta. Aborrecimentos com seu amor. C. 772 M. 6486

Câncer – A presença de Marte, no seu signo é sinal de aberturas profissionais e mudanças nos negócios. Poderá incluir acertos na vida afetiva e solução de problemas ligados à família. Maior motivação no amor. C. 265 M. 7179

Leão – É hora de aproveitar as oportunidades no trabalho e alcançar a sonhada estabilidade. Capacidade e talento para se expressar e conquistar novos negócios. Invista no seu romance. C. 948 M. 4931

Virgem – Dia que estará um tanto tenso com a pessoa amada. Suas exigências não tem motivo de ser, evite qualquer tipo de discussão. O trabalho caminha para o sucesso. Encare mudanças nos negócios. C. 051 M. 8592

Libra – As atividades executadas em grupo, principalmente com parentes estão protegidas. Conte com o apoio de Capricórnio e Câncer. A família traz maior segurança. Vênus, protege a vida afetiva. C. 885 M. 0763

Escorpião – Você passa por um bom período no trabalho, aceite apoio para mudar e abrir novas frentes de negócios. Mercúrio, equilibra o relacionamento com sócios e dos que estão ao seu lado. Amor total. Saúde boa. C. 524 M. 1340

Sagitário – A partir de hoje Mercúrio passa a influenciar a sua segunda casa astral. É hora de aperfeiçoar suas atividades e realizar trabalhos extras além de compras. Acertos financeiros. Amor com grandes conquistas. C. 236 M. 6028

Capricórnio – Fase que deve aproveitar e começar a resolver seus problemas domésticos. Grande capacidade e talento para se expressar e ter apoio da família, sócios e do seu amor. Novidades no seu coração. C. 313 M. 5897

Aquário – Você passa por um período que deve ter cautela no lar e trabalho. Encare tudo com otimismo e não queira resolver tudo de uma vez. Cuidado com injustiças na vida da familiar. Não conte com seu amor. C. 957 M. 4406

Peixes – O período traz grandes transformações em sua vida afetiva. Vênus no seu signo é sinal de amor, compreensão e muita paixão. O setor financeiro caminha para o sucesso. Trabalho e negócios vão render muito. C. 609 M. 3274

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM