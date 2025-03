Horóscopo de hoje: quinta-feira (13.03.25)

A vida sentimental dos nativos de Peixes é um tanto controvertida. Não é nada fácil “agarrar” alguém deste signo. Desconfiado e indeciso por natureza, ele não se entrega facilmente a qualquer tipo de paixão. Precisa sentir-se bem seguro e muito amado, senão torna-se terrivelmente ciumento.

Quem nasceu hoje

Está sempre preparado para os desafios, jamais desiste de um objetivo. Nunca recua diante de um problema. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Gosta de ajudar os mais necessitados. É interessado, imparcial e audacioso.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina no trabalho. Aja com bom senso com sua família. Controle as críticas para não magoar seu par afetivo. Viagens neutras. Contenha os gastos.

Áries – O atual período pede cautela ao dar opiniões no ambiente de trabalho, não conte com apoio de ninguém. A ordem é esperar para resolver assuntos financeiros. Não negocie. Lar exigente. C. 673 M. 4502

Touro – Dia favorável para ajustar os negócios da família, incluindo compra, venda ou reforma da casa. Aproveite as boas vibrações, logo conseguirá acertar os projetos que planejou. Vênus pede paciência no amor. C. 915 M. 2956

Gêmeos – O seu humor está estável, com isso você transmite boas energias a todos no trabalho e no lar. Chegou a hora de acertar as finanças e conquistar a sua estabilidade. Amor exigente. C. 142 M. 6165

Câncer – O clima é tranquilo e de recomeço nos vários negócios e trabalho. Você resolverá a maior parte dos problemas financeiros. Deixe a tristeza de lado e aproveite. Compras, viagens e acertos afetivos. C. 489 M. 1044

Leão – A Lua no seu signo ajuda a resolver um problema da área profissional. Sua segurança irá mostrar o melhor caminho a seguir e conquistar o equilíbrio financeiro. Amor pede calma. Sorte em jogos. C. 096 M. 5374

Virgem – Você está passando pelo alerta e, precisará de paciência para não criar atritos no trabalho. Mesmo que esteja com a razão, não entre em confronto com colegas, sócios ou superiores. Cuide da saúde. C. 802 M. 7493

Libra – Um bom dia para acertar os negócios da família e sair para compras domésticas. Seu humor está em alta. Dê apoio a Capricórnio, Sagitário e Câncer. Procure se alimentar corretamente. Amor com paixão. C. 310 M. 2091

Escorpião – O clima é benéfico para negociar, frequentar novos ambientes e esperar apoio nos empreendimentos. A família colabora totalmente. Conte com seu amor, com nativos de Câncer, Aquário e Peixes. C. 521 M. 9812

Sagitário – A presença do Sol na sua positiva quinta casa traz novas chances de ganhos, acertar o trabalho e iniciar novos negócios. Vem dinheiro inesperado. Colabore com a sua família. Positivo para viagens e compras. C. 267 M. 8231

Capricórnio – Dia que apesar dos seus esforços estará menos produtivo. O ideal é respeitar seus limites. Procure entrar em contato com Peixes e Áries. Adie hoje novos negócios, viagens e compras. Cuide da aparência. C. 758 M. 1721

Aquário – O astral está benéfico para acertar os problemas financeiros da família. Chances de conseguir o que vem buscando. Deixe as tristezas de lado e vá em atrás dos seus ideais, inclusive os afetivos. C. 137 M. 3782

Peixes – Você está vindo de uma fase difícil e, agora tem a seu dispor apoio, tanto no lar como no trabalho. O astral é benéfico para organizar novos negócios. A partir do dia 28, Vênus passa a trazer amor e dinheiro. C. 983 M. 4636

