Horóscopo de hoje: quinta-feira (16.01.25)

Capricórnio é o signo da racionalidade e da conservação, sem as quais nada pode sobreviver em qualquer fase da vida. O capricorniano está sempre lutando contra grandes perigos para emergir triunfante. Existe referência a um antigo deus babilônico Era, conhecido como o antílope do oceano subterrâneo, o bode com cauda de peixe.

Quem nasceu hoje

Conseguirá todos os objetivos na vida, para tanto basta usar sua capacidade. É uma pessoa de forte personalidade. As viagens e estudos terão uma importância muito grande em sua vida. Inteligente, Vigoroso e de bom coração

Alerta

Os leoninos ficam no alerta até às 13h47, e a rotina é indicada durante esta fase negativa no trabalho e vida pessoal. A partir desse horário quem precisará agir com prudência serão os virginianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia que convém não sair para novos negócios ou mudanças no seu lar. Evite se indispor com familiares, só terá a perder. Domine seus impulsos, pense antes de agir. Amor complicado. A noite estará melhor. C. 828 M. 4259

Touro – Nesta fase tudo o que fugir da rotina vai trazer satisfações nos negócios, trabalho e vida familiar. Ótimo para compras, viagens, visitas e acordos financeiros. Renovação de suas forças. Cuide da saúde. C. 573 M. 8520

Gêmeos – Você deve ser organizar para boas mudanças que devem acontecer no mês que vem no trabalho e lar. Você está no caminho certo para atingir seus objetivos. Cuide do seu visual. Faça a Ancoragem do Anjo. C. 194 M. 0633

Câncer – A Lua está no seu signo e você sente que está protegido para renovar seus negócios e trabalho. Aumento nos ganhos, somente não se deixe dominar por ninguém. Amor em alto astral. Saúde ótima. C. 712 M. 5179

Leão – Você ainda acorda no alerta, portanto deixe as decisões financeiras e domésticas para depois das 13h47, quando a Lua passa a transitar no seu signo. Apoio no trabalho e negócios. Amor com discussões. C. 681 M. 2397

Virgem – Dia favorável para sair da rotina até às 13h47, quando passará a receber a influência do alerta. Em alta compras, assinatura de contratos e se acertar com seu amor. A tarde precisará de paciência. C. 243 M. 7902

Libra – A sua convivência familiar esta bem tranquila, pode planejar seu fim de semana com visitas e encontros de parentes. Esta mais charmoso e seu relacionamento afetivo estará bem feliz. C. 456 M. 9641

Escorpião – O clima atual é positivo para sair da rotina em busca de novos negócios e até pensar numa mudanças em seu lar. Lua e Vênus, exaltam o setor afetivo e financeiro. Bom para viagens. C. 932 M. 3763

Sagitário – Dia que deve medir bem suas palavras para não criar problemas na sua área profissional e familiar. Conseguirá resolver os problemas do setor financeiro, vem novidades e mudanças. Amor com paixão. C. 709 M. 1412

Capricórnio – Você vive um bom momento e, deve saber aproveitar, por isso seja mais carinhoso com seu amor e espere por boas mudanças nos negócios. Conte com Câncer e Touro para acertos financeiros. C. 040 M. 6185

Aquário – O Sol passa a transitar no seu signo a partir do dia 19. Falta pouco para se sentir livre para viver um grande amor, acertar as finanças e o lar. Controle suas exigências. Cuide da sua vida espiritual. C. 238 M. 3853

Peixes – Nesta fase em que os aquarianos se preparam para receber boas indicações, você ao contrário deve se organizar para evitar desilusões. O ideal é só aproveitar. Bom dia para compras e negócios. C. 369 M. 7072

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM