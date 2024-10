Horóscopo de hoje: quinta-feira (17.10.24)

Libra possui grande sintonia para com os temas que envolvam a harmonia e a estética, saberá apreciar como ninguém um concerto musical, uma exposição de arte e atividades que tragam um apelo à sua sensibilidade. O contato com a natureza é outra de suas motivações, procure não perder esse contato, esteja sempre disposto a caminhadas e excursões pelos campos e pelas montanhas.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa muito batalhadora. Busca sempre coisas novas, seja na vida pessoal ou profissional. As viagens exercem grande fascínio neste nativo. Tem uma grande energia, por isso está sempre se aventurando. É ousado, criativo e inteligente.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 17h01, e a indicação é para manter a rotina durante este período. Não entre em disputas com seu afetivo e família. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 17h01. Seja flexível no trabalho e negócios. Deixe para amanhã decisões financeiras. Não se envolva em problemas familiares. Amor neutro. C. 908 M. 7720

Touro – O seu dia será tranquilo, estará de bom humor e pode esperar solução de problema financeiro. Alegrias com a família. A vida afetiva ganha novo impulso. A partir das 17h01, inicia o seu alerta. C. 067 M. 3256

Gêmeos – Ótimo período para resolver questões do trabalho e financeiro. Sorte nos negócios e apoio dos envolvidos em sua vida profissional. Faça novos planos com seu amor. Saúde ótima. Tente em jogos e loteria. C. 378 M. 4697

Câncer – A sua boa vontade será responsável pelo sucesso e paz em seu lar. Saia para compras domésticas, resolva os problemas da família. Novos projetos profissionais em andamento. Vênus traz amor e dinheiro. C. 689 M. 9151

Leão – Dia que deve encontrar a solução dos seus negócios e acertar o trabalho. Espere que vem boas notícias da família. Não discuta com Peixes, Áries e Libra. Não inicie novos projetos no lar. Bem estar físico. C. 746 M. 6878

Virgem – Terá chances de acertar a vida profissional e realizar algumas mudanças. O clima no lar é de alegria, assim como na sua vida afetiva. Finanças melhorando e facilidade de compras pessoais. C. 114 M. 0535

Libra – A fase atual é de excelentes oportunidades no trabalho e negócios. Seja objetivo em seus planos materiais. Colaboração da família. Conseguirá organizar as contas. Não abuse na alimentação. Conte com seu amor. C. 491 M. 6719

Escorpião – Período para começar a organizar seu trabalho e negócios. Mas deve ter paciência até o dia 22, quando o Sol o favorecerá. Evite comentários sobre sua vida, cuidado com invejosos. Saúde neutra. C. 502 M. 2082

Sagitário – Você deve se preparar para o período negativo que vai passar, é o seu inferno astral. Mercúrio já o desfavorece, não conte com amigos. Trabalho e negócios na rotina. Amor impulsivo. C. 742 M. 8360

Capricórnio – Dia para resolver problemas dos negócios feitos com a família. Encontrará a solução para os assuntos financeiros, pode sair para compras pessoais. Vida social animada. Amor ideal. Tente na loteria. C. 853 M. 5402

Aquário – Fase que estará em ação nos negócios e trabalho, conseguirá fácil a solução dos problemas. Esta mais receptivo com a família. Desejos atendidos em seu caso de amor. Boas notícias de amigos. Pode viajar. C. 225 M. 1693

Peixes – Período que terá aprovação de todos ligados ao seu trabalho e negócios. Facilidade para novos projetos, que trarão prazer. Tudo azul no amor. O convívio familiar será de colaboração. C. 137 M. 4844

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM