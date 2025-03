Horóscopo de hoje: quinta-feira (20.03.25)

Como primeiro signo do Zodíaco, os arianos não podem deixar de se colocar sempre em destaque, embora sejam generosos e afetuosos com o ser amado. Sua natureza é cordial e entusiasta, e eles sabem demonstra isso. Sociáveis e extrovertidos, os arianos são uma grande companhia e, graças a sua alegria e vivacidade, dão alma e vida a qualquer festa.

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Os sagitarianos passam o dia no alerta, e a rotina deve prevalecer enquanto durar este período negativo. Não arrisque o que já conquistou no trabalho, deixe tudo como está. Controle o humor para não deixar seu relacionamento tenso.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui