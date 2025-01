Horóscopo de hoje: quinta-feira (23.01.25)

Sendo o aquariano uma pessoa criativa precisa de uma vida movimentada e que apresente oportunidade de conhecer pessoas; o mesmo continua valendo quando está de férias. Aconselha-se que quando sair de férias viaje sempre acompanhado e não vá para lugares extremamente solitários. Procure se assegurar de ter um mínimo de conforto em suas férias visto que gosta de ter uma certa mordomia.

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta e os astros aconselham rotina durante este período. Não deixe que o tirem do sério, controle o que você fala ou poderá atrair discussões no trabalho e vida familiar. No amor, evite ser intransigente.

Áries – Fase que precisará dar atenção as pessoas com quem trabalha ou negocia. Não espere retribuição, evite intrigas e prejuízos. Vênus o desfavorece. Indefinições no amor. Não viaje. C. 851 M. 3387

Touro – Poderá contar com apoio dos sócios, superiores, pessoas de Aquário e Leão. Os negócios fluem e melhoram as condições financeiras. Continuam as boas mudanças na vida familiar. Amor ideal. C. 917 M. 7206

Gêmeos – Segurança em sua vida profissional, fase que seus projetos começam a se definir. Ótimo para viagens, compras e visitas. Marte, na sua segunda casa indica um período de sucesso. Amor com definição. C. 186 M. 2131

Câncer – O período indica a necessidade de equilibrar seus gastos e ter mais paciência na vida profissional. Dia que terá que resolver os problemas domésticos. Seja mais compreensivo com o seu amor. C. 045 M. 5019

Leão – Invista na sua vida profissional e aceite colaboração de nativos de Aquário e Sagitário. Coloque um ponto final nas discussões em seu lar. O amor vem com grande atração. Seja menos ansioso. C. 522 M. 9574

Virgem – Dia que terá grandes conquistas em sua profissão, seus projetos começam a fluir. Acordos financeiros com Câncer e Touro. Vida familiar estimulante. Maior envolvimento com seu amor. C. 709 M. 0457

Libra – Você esta bem e deve avaliar o que é mais importante para você, principalmente nos assuntos da família. Pode inovar no seu trabalho e negócios, não se acomode. Expectativas de convivência no amor. C. 294 M. 7721

Escorpião – O dia é de alerta, se prepare para enfrentar alguns gastos extras. As mudanças que pretende realizar ainda demoram algum tempo. Certa insegurança em relação em seu lar. Faça o kit da saúde. C. 309 M. 2644

Sagitário – Você convive com a estabilidade no trabalho e com resoluções de muitos dos problemas financeiros. Mudanças na rotina farão muito bem. Cuidado com exigência no setor afetivo, dê mais carinho ao seu amor. C. 439 M. 8410

Capricórnio – Esta fase traz incentivos para sua vida profissional. Associação com pessoas dinâmicas darão bons resultados. Equilíbrio nas finanças. Fortes emoções no amor com Câncer e Touro. C. 853 M. 3862

Aquário – Você convive com o sucesso e pode aumentar sua ambição. Conseguirá resolver antigos problemas domésticos. Empregue sua energia para viagens, compras e aceitar colaboração nos negócios. C. 677 M. 1289

Peixes – Precisará ser atencioso consigo mesmo, cuide da saúde. Se Alimente com equilíbrio, tome bastante água, relaxe e descanse mais. Algumas perdas financeiras podem transformar sua vida. Amor com emoções. C. 560 M. 4398

