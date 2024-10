Horóscopo de hoje: quinta-feira (24.10.24)

Profundamente emotivos, os escorpianos compreendem e aceitam os sentimentos e dores que a maioria dos outros signos não conseguem controlar. O escorpiano não teme enfrentar o desconhecido, o que faz do nativo deste signo um terapeuta ideal, além de muitos médicos e cirurgiões, que usam seu expressivo talento de forma bastante construtiva.

Quem nasceu hoje

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período negativo. Precaução com negócios que exijam mudanças de última hora. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois. Saúde neutra.

Áries – Dia que deve evitar divergências com a família, não inicie mudanças apenas colabore. Com o seu amor, o diálogo será tranquilo. Trabalho e negócios com possibilidade de crescimento. Saúde neutra. C. 035 M. 5824

Touro – Fase em que sócios e parentes trazem apoio e atenção. Positivo para compras, novos negócios e viagens. Progresso na profissão. Muita disposição para sair da rotina. Saúde ótima e o amor também. C. 763 M. 9517

Gêmeos – Período para pensar em iniciar projetos profissionais. Receberá apoio. O astral esta ótimo com as finanças. Sua simpatia traz novos amigos. Mas, não abuse na alimentação e bebidas alcoólicas. C. 448 M. 6099

Câncer – Você esta livre do alerta e tem a seu favor colegas de trabalho e familiares ligados aos seus negócios. Segurança com a pessoa amada. Saúde ótima. Boas perspectivas financeiras. Tente na loteria. C. 977 M. 8283

Leão – O dia é de alerta, você pode sofrer uma decepção com alguém da família. Evite se indispor no seu trabalho. Estará um tanto esgotado. Cuidado com novos gastos, mudanças no lar e viagens. Amor neutro. C. 214 M. 7437

Virgem – Fase de surpresas nos negócios, principalmente os ligados à família. Conseguirá acertar a maior parte dos problemas, inclusive os financeiros. Chances de compras para o lar. Saia com seu amor. C. 108 M. 3365

Libra – Período que receberá elogios pelo bom desempenho no trabalho. Sucesso, é a palavra do dia. As finanças tendem a se estabilizar. A família precisa do seu apoio. Ouça seu coração, o amor fala mais alto. C. 689 M. 0156

Escorpião – Nesta fase do seu aniversário, Sol e Mercúrio abrem espaço para seu crescimento financeiro e familiar. O seu organismo respira energia. Apoio de sócios, superiores e do seu amor. C. 451 M. 1988

Sagitário – O momento atual será cheio de problemas. Não crie mais confusão na sua vida, fique na rotina e nada de queixas do trabalho ou do lar. Cuide da saúde. Embaraços afetivos. Evite novos gastos. C. 316 M. 5291

Capricórnio – Dia positivo para refletir sobre sua vida familiar, o ideal é dar mais atenção a todos, inclusive ao seu amor. O setor financeiro tende a se estabilizar, pode sair para compras. Conte com Câncer e Touro. C. 538 M. 4672

Aquário – Você caminha em busca da estabilidade familiar. Pode contar com apoio, inclusive nos negócios. Fortes emoções no amor. O trabalho vem com novidades e mais dinheiro. Conte com Câncer e Peixes. C. 827 M. 7503

Peixes – Fase que receberá a colaboração necessária para conquistar o equilíbrio profissional e financeiro. Possibilidade de viagens, compras e encontro de parentes. Você esta confiante no seu progresso. Amor total. C. 096 M. 2747

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM