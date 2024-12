Horóscopo de hoje: quinta-feira (26.12.24)

O ambicioso e esforçado capricorniano, não é do tipo fatídico. Gosta das coisas bem planejadas e organizadas, mas a maioria tem um apurado senso de humor. Embora este aspecto da sua personalidade não seja imediatamente percebido, gostam de se divertir e divertir os outros, tanto quanto os signos mais extrovertidos do Zodíaco.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte magnetismo, o que fará se destacar no ambiente em que vive. Sabe exatamente o que quer, e nada será capaz de fazê-lo desistir de um objetivo. A família exercerá grande influência em sua vida. Ativo, brilhante e bondoso.

Alerta

Os nativos de Escorpião passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados com o andamento do trabalho. Sinal vermelho para gastos que possam comprometer seu orçamento. No amor, controle o de ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – A influência do Sol na sua positiva 10ª casa, traz um período tranquilo nos negócios e aumento nos seus ganhos. Ideias originais para resolver problemas do lar. Comunicação fácil com o seu amor. C. 352 M. 8966

Touro – Fase que se livrará da maior parte dos problemas do trabalho e negócios. Novidades no setor financeiro, que volta a crescer. Programe sua passagem de ano. Amor pedindo diálogo. C. 040 M. 2192

Gêmeos – Você estará pronto para resolver os problemas profissionais. O dia será movimentado, não discuta e nem se afaste de Escorpião e Peixes. Reencontro com velha amizade. Sensualidade no amor. C. 591 M. 9506

Câncer – Período que se sente mais feliz e realizado. Disposição para o trabalho. Decisões financeiras estarão muito bem acertadas. Lucros inesperados, pode ser de jogos e loteria. Viagem em alta. C. 268 M. 7019

Leão – Dia que deve aceitar o apoio no trabalho e negócios. Seja determinado em suas ações financeiras. Conte com o sucesso. Pode programar a passagem de ano com viagens. Assuma de vez o seu amor. C. 703 M. 0458

Virgem – A fase não poderia ser melhor, o Sol na sua positiva quinta casa traz sorte e sucesso profissional e financeiro. Solução de problemas com familiares e colegas de trabalho. Alto astral no amor. Tente na loteria. C. 171 M. 9133

Libra – Período que deve colaborar e ajudar a família em alguns dos problemas da área financeira. Dê atenção a Capricórnio e Peixes. Ouça mais o seu coração, evite os ciúmes e exigências com seu amor. C. 135 M. 8320

Escorpião – O seu dia ainda será no alerta e você deve se prevenir com os problemas do trabalho. Cuidado com os invejosos. Atenção com as finanças. Não viaje. Amor difícil e com ciúmes. C. 414 M. 1808

Sagitário – Dia que deve se programar para a passagem de ano. Terá bons momentos com a família. Resolve um problema financeiro. Tudo certo no amor, pode assumir compromisso. Saúde em bom astral. C. 826 M. 9647

Capricórnio – Você tem o Sol no seu signo, o que abre espaço para a solução de uma porção de problemas. Planeje a passagem do ano que estará no alerta. Dedique-se mais ao seu amor. Fortes emoções no lar. C. 563 M. 6178

Aquário – A influência traz o Sol no seu inferno astral pode gerar problemas no lar e no setor financeiro. Evite negócios obscuros e não faça novos gastos. Não discuta com Câncer, Leão e Touro. Cuide da saúde. C. 389 M. 2595

Peixes – Dia que pode explorar mais seu potencial no trabalho. Seja mais rigoroso com pessoas nervosas e negativas. Saiba usufruir das boas indicações financeiras. Amor com ciúmes e discussões. Saúde ótima. C. 977 M. 3781

