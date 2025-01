Horóscopo de hoje: quinta-feira (30.01.25)

Quando se trata de humor, os aquarianos podem ser divididos em dois campos: de um lado, aqueles que exibem um senso de humor seco e lacônico. Do outro, os amalucados e excêntricos, cujo humor é absolutamente original. Às vezes, esses dois tipos se misturam, produzindo uma forma muito original de rir para a vida e ao mesmo tempo parecem sérios e compenetrados.

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

Os aquariano ficam no alerta até às 19h54, e a rotina continuam sendo indicada enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

