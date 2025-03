Horóscopo de hoje: sábado (01.03.25)

Os piscianos possuem uma grande criatividade, intuição, gosto pelas artes e senso humanitário. É um impulsivo que sofre muito pelo excesso de susceptibilidade. Aprecia o elogio e quando sua capacidade é reconhecida dá o máximo de si mesmo a fim de justificar essa apreciação. Deve cultivar a objetividade e o senso prático para evitar as indecisões que lhe são típicas diante dos fatos negativos da vida.

É uma pessoa decidida, o que fará com que procure desafios constantes na vida profissional e pessoal. Apresenta grande poder de concentração. Conquistará sucesso graças a sua capacidade e vontade de vencer. Intenso, ajuizado e talhado para as vitórias.

Os arianos acorda no alerta, e a indicação é a de rotina. Lembre-se que Sol e Lua trazem um período conturbado. Procure ter jogo de cintura com seu par afetivo e família. Não queira impor suas vontades e opiniões. Saúde em baixa.

