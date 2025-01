Horóscopo de hoje: sábado (04.01.25)

Os capricornianos são um tanto quanto introvertidos e tímidos e como tal dificilmente dão a conhecer seus sentimentos. Apesar da dificuldade em transmitir seu sentimentos você, como todo mundo, tem necessidade de afeto e precisa transmitir essa necessidade às pessoas que ama ou não o receberá. Você não gosta de transmitir abertamente seus sentimentos e também não gosta que as pessoas que o amem sejam muito melosas e sentimentais.

Quem nasceu hoje

Está sempre preparado para os desafios, jamais desiste de um objetivo. Nunca recua diante de um problema. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Gosta de ajudar os mais necessitados. É interessado, imparcial e audacioso.

Alerta

Os piscianos passam o sábado no alerta e o mais indicado neste período negativo é a rotina. Controle as mudanças de humor para não magoar seu par afetivo. Viagens desfavorecidas. Contenha os gastos. Aja com bom senso.

Áries – Você esta em um bom momento, e com isso conseguirá resultados expressivos no trabalho. Solução de problemas financeiros. Seu par afetivo vai estar entre suas prioridades. C. 486 M. 2043

Touro – Dedique-se aos seus projetos e será recompensado. As estrelas se mostram generosas no setor financeiro. A família será parte importante na sua felicidade. Vai atrair como imã seu amor. C. 672 M. 4501

Gêmeos – Bem posicionado, você conseguirá se adaptar a tudo de bom que vem acontecendo em sua vida. É hora de levar seus planos adiante. Seu estilo envolvente vai mexer com a pessoa amada. C. 319 M. 1098

Câncer – A fase favorece o início de projeto profissional por conta própria. Poderá alcançar uma grande vitória financeira. No amor, aproveite a ocasião para mostrar todo seu companheirismo. C. 262 M. 8236

Leão – Pode investir no seus planos. Conseguirá atrair mais dinheiro nesta fase. Os assuntos de família vão tomar um pouco do seu tempo. Participe mais da vida do seu par afetivo. C. 782 M. 9635

Virgem – Empregue sua energia de forma que possa conquistar melhor posição no trabalho. No amor, você estará em plena sintonia com os desejos de quem gosta. Pode aceitar convites para estar com a família. C. 557 M. 1726

Libra – Aproveite a fase para acertar o seu trabalho e setor financeiro. Em família o clima promete melhorar. A vida afetiva está cheia de entusiasmo. Chances de ganhos em jogos. C. 803 M. 7492

Escorpião – Alcançará os objetivos no trabalho em tarefas nas quais se identifica. Sucesso com novas amizades. Positivo para resolver um problema doméstico. No amor, viva o presente com mais intensidade. C. 914 M. 0951

Sagitário – O clima continua positivo. Pode contar com incentivo e até apoio financeiro por parte de pessoas amigas. A paixão deve falar mais alto nesta fase no seu relacionamento. C. 095 M. 5373

Capricórnio – Aproveite que o Sol esta no seu signo e saia em busca dos seus ideais. No amor, uma boa conversa fará bem ao seu relacionamento. Saúde excelente. Ambiente de paz em família. C. 136 M. 3787

Aquário – Você esta no período chamado de inferno astral, e o mais sensato é a rotina. Evite ser negligente com seus negócios. Proteja sua estabilidade e não gaste fora do orçamento. Final de semana neutro. C. 741 M. 6164

Peixes – Você passa o dia no alerta. Não entre em confronto com as pessoas à sua volta. A tolerância deve ser a palavra de ordem. No amor, seu par afetivo pode reclamar do seu distanciamento. C. 420 M. 7811

