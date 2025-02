Horóscopo de hoje: sábado (08.02.25)

Por possuir ideias, opiniões e hábitos muito particulares, o aquariano corre sério risco de ser incompreendido pela família. Geralmente tem pouca intimidade com tios ou tias e primos. Seus pais costumam ser conservadores, justamente o que conflita com a natureza inovadora deste nativo do zodíaco. Para se ter harmonia no lar só será possível quando houver um relacionamento livre, sem pressões.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar com o público em geral. A mente rápida dará a você as qualidades de uma pessoa inteligente e com grande poder de análise. É muito atraente, o que fará se destacar no mundo social. Corajoso, intenso e vigoroso.

Alerta

Os cancerianos passam o final de semana no alerta, e o mais indicado nesta fase é ter cuidados especiais no trabalho e vida pessoal durante o final de semana. Contenha seu ímpeto e não discuta com seu par afetivo e família.

Áries – Coloque sua energia em tudo o que for realizar e alcançará resultados satisfatórios no trabalho. Pode contar com apoio da família e amigos. Carinhos e bons momentos com seu amor no final de semana. C. 354 M. 1895

Touro – Suas ideias recebem apoio dos colegas de trabalho. O dia promete ser positivo para encontros com a família e amigos. Vida a dois cheia de cumplicidade. Organismo excelente. C. 465 M. 2633

Gêmeos – Livre do alerta seu trabalho caminha em direção ao equilíbrio. O final de semana promete alegrias com seus familiares. Os astros dão novo tempero à sua vida afetiva. C. 123 M. 8340

Câncer – Você passa o dia no alerta, e a rotina será o melhor caminho a ser seguido nesta fase negativa. Não force a barra com a pessoa amada. Viagens desfavorecidas no final de semana. C. 695 M.3721

Leão – Aproveite a fase para acertar seu trabalho. Procure estar em sintonia com a pessoa amada e família. Dia ideal para encontrar amigos. Saúde boa. Viagens e passeios favorecidos. C. 789 M. 0417

Virgem – Um dia de boas perspectivas nos negócios. Pessoas influentes apoiam suas ideias. Convide a família e amigos para estarem ao seu lado. No amor, procure o diálogo com seu par afetivo. C. 072 M. 7062

Libra – Bem posicionado, você pode ir em frente com mudanças no setor de trabalho. Dia positivo para sair da rotina e se divertir. Astral carinhoso com seu par afetivo. C. 940 M. 2944

Escorpião – Viagens e contatos prometem sucesso profissional. Positivo para compras e mudanças domésticas. Aproveite o final de semana para fazer um programa com seu par afetivo. C. 891 M. 9106

Sagitário – Aproveite o dia e promova um ambiente de harmonia no setor profissional. Pode aceitar convites para festas e encontros de amigos. Astral carinhoso com seu par afetivo. C. 646 M. 1223

Capricórnio – Tudo caminha como o planejado em seus projetos de trabalho. Pode programar compras de uso pessoal ou doméstico. A paixão vai temperar sua vida afetiva no final de semana. C. 358 M. 8589

Aquário – O Sol no seu signo abre espaço para colocar em prática mudanças em sua vida profissional. Expresse o que sente ao seu par afetivo. Positivo para viagens, passeios e encontros de amigos. C. 535 M. 3852

Peixes – Os assuntos profissionais, bem como questões financeiras exigirão atenção. Não deixe que boatos atrapalhem seu relacionamento afetivo. Procure a companhia da família no final de semana. C. 717 M. 0775

