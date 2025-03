Horóscopo de hoje: sábado (08.03.25)

Como os piscianos acreditam no amor verdadeiro e em almas gêmeas, provavelmente se casarão com a primeira pessoa por quem se apaixonarem. Vários se casam ou pelo menos elegem seus parceiros muito cedo. São leais a sua ilusão romântica, e seu casamento tende a durar, embora o relacionamento não seja tão feliz quanto o parceiro de Peixes gostaria de acreditar, por causa de sua teimosa recusa em enxergar as coisas por um ângulo diferente.

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os nativos de Câncer passam o sábado no alerta, e os astros aconselham a rotina neste período negativo. Deixe as inovações para uma fase mais positiva. As finanças pedem maior rigor. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes.

Áries – O trabalho pede maior análise, evite novos negócios. Aproveite o final de semana para colocar seu lar em ordem. Demonstre o que sente a pessoa amada, sem impor suas vontades. C. 710 M. 1103

Touro – Período para equilibrar o trabalho e finanças. Questões familiares pedem mais atenção. Conquiste seu par afetivo com carinho. Procure a companhia de pessoas positivas no final de semana. C. 564 M. 4218

Gêmeos – Não perca as oportunidades que estão a sua frente. Procure poupar um pouco do que ganhou. A sua simpatia garantirá sucesso com o sexo oposto. Viagens e passeios favorecidos no final de semana. C. 081 M. 3562

Câncer – Você passa o dia no alerta e a cautela deve ser sua aliada nesse período negativo. Controle a impaciência quando estiver com seu par afetivo. As finanças pedem maior rigor. Não se deixe abater pelo desânimo. C. 251 M. 6594

Leão – A fase é indicada para novos negócios, assinatura de documentos e associações profissionais. Bons momentos ao lado do seu par afetivo durante o final de semana. Apoio da família. C. 196 M. 7623

Virgem – Pode dar sequência em projetos que estão parados. Aproveite para acertar contatos e parcerias. Não gaste fora do orçamento. Forte entrosamento com a pessoa amada. Final de semana tranquilo. C. 809 M. 9013

Libra – Período para realizações no setor profissional. Dívida mais tempo com a pessoa amada e família durante o final de semana. Procure ter hábitos mais saudáveis na alimentação. C. 392 M. 5874

Escorpião – Fase que deve alcançar seus objetivos. Favorável para exercer atividades ligadas à família. Possibilidade de uma nova paixão. Pode tentar em jogos. Saia para se divertir, aceite convites para reuniões. C. 947 M. 3450

Sagitário – O setor profissional está protegido. Melhora financeira através dos seus esforços. Não tenha receio de lidar com coisas novas, inclusive no amor. Evite a rotina, saia para se divertir. C. 676 M. 2739

Capricórnio – Fase para resolver problemas do trabalho. Troque ideias com as pessoas à sua volta. A felicidade na vida a dois depende somente de você. Pode aceitar convites para se divertir no final de semana. C. 033 M. 9485

Aquário – Concretize negócios que estavam parados. A sua competência ajudará a acertar todas as pendências no trabalho. Atração comandando a vida a dois. Positivo para começar dieta. Viagens favorecidas. C. 486 M. 0341

Peixes – Com o Sol no seu signo conseguirá resultados acima do esperado no trabalho. Vida a dois protegida. Pode sair para encontros de amigos. Saúde excelente. Acerte tudo o que estava pendente. C. 229 M. 1962

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM